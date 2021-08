BTC/USD Eyes 48 000 $ Niveau de résistance ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 13 août

La prévision de prix Bitcoin montre que le retour des taureaux BTC est susceptible d’envoyer le prix vers le niveau de résistance de 50 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 38 000 $, 36 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Le graphique journalier a révélé que le BTC/USD s’échangeait de nouveau au-dessus de 46 000 $ après une correction baissière. Aujourd’hui, la session asiatique se caractérise par une nouvelle tendance à la hausse, le BTC/USD s’étant remis des creux intrajournaliers de 44 249 $ à des sommets d’environ 46 691 $. De plus, le prix du Bitcoin oscille actuellement de 4,55% plus haut ce jour-là à 46 444 $ au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours.

Prévision du prix du Bitcoin : Bitcoin (BTC) doit dépasser les 50 000 $

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin se négocie autour de la limite supérieure du canal. Sur une note haussière, en regardant l’indicateur technique, le Relative Strength Index (14), la ligne de signal revient dans la région de surachat, ce qui suggère que le prix du Bitcoin se dirigera à nouveau vers 50 000 $, ce qui est le niveau de résistance potentiel.

Cependant, un fort mouvement haussier au-dessus du canal peut porter le prix aux niveaux de résistance de 52 000 $, 54 000 $ et 56 000 $. De plus, si le marché fait un tour rapide vers le sud, le BTC/USD pourrait probablement chuter à 42 000 $, et si ce support ne parvient pas à contenir la vente, les traders pourraient voir un nouveau recul à 40 000 $, 38 000 $ et surtout 36 000 $. .

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussière (graphique 4H)

Après le graphique de 4 heures, les taureaux Bitcoin (BTC) sont maintenant revenus sur le marché, poussant le prix au-dessus de 46 000 $. Bien que le prix du Bitcoin n’ait pas encore clôturé au-dessus de 46 000 $, il est toujours sur le point de s’inverser. Cependant, le prix du Bitcoin oscille autour de 46 323 $ et peut prendre du temps pour s’échanger de manière persistante au-dessus de 48 000 $.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

À l’heure actuelle, BTC/USD se déplace actuellement au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Plus encore, alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) dépasse le niveau 60, le mouvement à la hausse pourrait probablement pousser le prix au niveau de résistance le plus proche à 49 000 $ et plus, tandis que le support immédiat se situe à 44 000 $ et moins.

