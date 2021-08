BTC / USD fait face à un rejet à 49 788 $ alors que Bitcoin s’effondre ⋆ Crypto new media

Bitcoin (BTC) montre une force insuffisante à 50 000 $ alors que Bitcoin s’effondre – 22 août 2021

BTC/USD a continué de tester à nouveau le niveau de prix psychologique de 50 000 $, mais Bitcoin s’effondre. Aujourd’hui, le prix du BTC a atteint le sommet de 49 788 $ mais a été résisté. Les mouvements à la hausse ont été marginaux car Bitcoin se négocie dans la région de surachat. L’élan haussier se poursuivra tant que le support de 48 000 $ sera maintenu. L’élan haussier sera invalidé si le support de 48 000 $ est rompu.

Niveaux de résistance : 48 000 $, 49 000 $, 50 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Après la cassure à la résistance de 48 000 $, le prix BTC fait une série de hauts et de bas plus élevés alors qu’il teste à nouveau ou dépasse le niveau de prix de 50 000 $. Le 20 août, le prix de BTC a atteint un sommet de 49 400 $. Le lendemain, Bitcoin a atteint un autre sommet plus élevé de 49 788 $. Le 22 août, le niveau de prix psychologique de 50 000 $ sera probablement dépassé, mais la crypto sera fortement rejetée au récent sommet. Cependant, à partir de l’action des prix, Bitcoin revient après avoir atteint le sommet de 49 788 $. La pression de vente actuelle s’étendra jusqu’au plus bas de 48 200 $. Il s’agit d’un support essentiel pour le prix BTC. La tendance haussière reprendra si le support à 48 200 $ se maintient. En revanche, si les baissiers cassent ce niveau de support, cela signalera la reprise d’un mouvement à la baisse. Entre-temps, le prix de BTC est tombé au plus bas de 48 854 $.

JP Morgan bloque les comptes bancaires de la société minière Bitcoin

Il a été rapporté que JP Morgan a fermé les comptes bancaires d’une société minière Bitcoin. Le géant bancaire américain JPMorgan Chase a bloqué toutes les activités de compte de Compass Mining, basé au Delaware. Compass Mining a été impliqué dans l’offre de plates-formes minières et de services d’hébergement de matériel pour l’exploitation minière de Bitcoin. Compass Mining, basé au Delaware, permet aux utilisateurs individuels d’entreprendre des opérations minières via son infrastructure privée, mais sous prétexte de prendre en charge le taux de hachage et le réseau Bitcoin. Le mois précédent, Mary Callahan Erdoes, directrice de la gestion d’actifs et de patrimoine chez JPMorgan, a indiqué l’importance de la demande d’investissement en crypto. Elle a déclaré: “Beaucoup de nos clients disent:” C’est une classe d’actifs, et je veux investir “, et notre travail consiste à les aider à placer leur argent là où ils veulent investir”, a-t-elle déclaré.

BTC/USD – Graphique en 30 minutes

Pendant ce temps, le prix de BTC est rejeté à 50 000 $ alors que Bitcoin s’effondre. Une cassure au niveau de prix de 50 000 $ aurait dû catapulter Bitcoin à plus de 55 000 $. En attendant, le prix du BTC est en baisse. Le 21 août, tendance baissière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Le retracement indique que BTC tombera au niveau 2.0 de l’extension Fibonacci ou au niveau 47 858,90 $.

