BTC/USD franchit les zones de résistance alors que Bitcoin envisage 47 000 $ Crypto new media

Bitcoin (BTC) monte au-dessus de 43 000 $ alors que Bitcoin Eyes 47 000 $ – 7 août 2021

Bitcoin a repris une nouvelle tendance à la hausse alors que Bitcoin vise 47 000 $. La première tendance haussière a atteint un sommet de 42 299,20 $ mais a été repoussée. La deuxième tendance haussière a repris après que la crypto soit tombée au plus bas de 37 519,20 $. Le prix de BTC a brisé la résistance à 42 299 $ alors que le marché approche du sommet de 44 000 $. En d’autres termes, les acheteurs ont réussi à franchir la résistance de 34 400 $ à 42 451 $.

Niveaux de résistance : 45 000 $, 46 000 $, 47 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Suite au dégagement des zones de résistance, le Bitcoin a repris sa dynamique haussière. Le BTC/USD devrait atteindre un sommet de 45 000 $, mais pourrait faire face à une forte résistance au récent sommet. La crypto est susceptible de revenir au support de 40 000 $ si elle est rejetée par le récent sommet. Le mouvement à la hausse reprendra si le support de 40 000 $ se maintient. Cependant, si le prix tombe en dessous du support de 40 000 $, Bitcoin tombera dans la zone de plage. À la hausse, si les acheteurs peuvent pousser Bitcoin au-dessus du sommet de 45 000 $, le prix du BTC atteindra le niveau de prix psychologique de 50 000 $. Entre-temps, le RSI et le stochastique quotidien ont indiqué que Bitcoin a atteint la région de surachat. Par conséquent, la poursuite de la hausse est douteuse, car des vendeurs sont susceptibles d’émerger.

L’Ukraine autorisera le paiement en crypto-monnaie, selon un responsable

Le ministère ukrainien de la Transformation numérique estime que les paiements cryptographiques seront autorisés en Ukraine de la même manière que les paiements en dollars américains. Selon un responsable gouvernemental, un nouveau projet de loi lié aux crypto-monnaies permettra les paiements en crypto-monnaies comme Bitcoin. C’est bien que la crypto ne soit pas reconnue comme monnaie légale. Selon le projet de loi, les processus de paiement locaux fourniraient toujours des services de conversion de crypto en monnaie fiduciaire. La loi stipule : « Aujourd’hui, la législation ukrainienne ne vous permet pas non plus de payer en dollars, mais vous pouvez facilement régler vos achats avec une carte en dollars. Les devises sont converties instantanément lors du paiement. […] Par conséquent, il sera tout à fait légal de payer avec des crypto-monnaies en Ukraine, mais via un intermédiaire. »

BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, le BTC/USD a repris une nouvelle tendance à la hausse alors que Bitcoin vise 47 000 $. Le 30 juillet, tendance baissière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci. Le retracement indique que Bitcoin chutera mais s’inversera au niveau 1,272 de l’extension Fibonacci ou au niveau 46 004 $. D’après l’action des prix, le marché plane au-dessus du support de 43 000 $.

