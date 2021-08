BTC/USD ne dépasse pas les 40 000 $ ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 2 août

La prévision du prix Bitcoin révèle que BTC montre des signes de correction du marché alors que son prix passe en dessous de 48 000 $ pour toucher le plus bas de 46 845 $.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 44 000 $, 46 000 $, 48 000 $

Niveaux d’assistance : 36 000 $, 34 000 $, 32 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD se négocie actuellement en dessous du niveau de 40 000 $ alors que le prix passe en dessous de la moyenne mobile de 9 jours. Pendant ce temps, la consolidation pourrait se produire selon l’indicateur technique qui indique que la pièce du roi pourrait probablement baisser davantage avant de remonter au-dessus de la limite supérieure du canal.

Prévision du prix du Bitcoin : Bitcoin (BTC) continuerait-il à monter ?

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin change de mains à 39 648 $, ce qui marque un rallye important en dessous du canal. Cependant, les prochaines tendances BTC peuvent dépendre du fait que les vendeurs peuvent ou non fermer la bougie d’aujourd’hui en dessous du niveau de 39 000 $. En attendant, si cela devait se produire, cela pourrait certainement faire baisser les prix. Plus encore, en regardant le graphique journalier, les traders peuvent s’attendre à ce que la pièce maîtresse tombe en dessous de 39 000 $, ce qui pourrait plus tard se déplacer vers les niveaux de support critiques à 36 000, 34 000 et 62 000 $.

Au contraire, si le prix du Bitcoin ne clôturait pas en dessous du niveau de 40 000 $ ; le prix peut rester au-dessus de la moyenne mobile de 9 jours. Plus encore, le franchissement de la limite supérieure du canal pourrait envoyer le prix aux niveaux de résistance de 44 000 $, 46 000 $ et 48 000 $. Plus encore, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) révèle récemment un signe d’inversion de tendance, ce qui montre une possible dynamique baissière sur le marché prochainement.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussière (graphique 4H)

Sur le graphique de 4 heures, BTC/USD se négocie actuellement à environ 39 729 $ en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours après un renversement de 39 976 $ où le marché a touché aujourd’hui, car le prix du Bitcoin se situe maintenant autour de la limite inférieure du canal.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, dans la mesure où les acheteurs dynamisent le marché, ils peuvent pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, ce qui pourrait porter le prix du marché à 42 000 $ et plus. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) se déplace actuellement en dessous de 50 – et tout mouvement baissier vers le sud peut amener le prix au niveau de support de 38 000 $ et moins.

