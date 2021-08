BTC/USD Nosedives inférieurs à 39 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 3 août

Aujourd’hui, le prix du Bitcoin perd du terrain après avoir atteint 39 785 $ ; pertes susceptibles de se poursuivre à court terme.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 44 000 $, 46 000 $, 48 000 $

Niveaux d’assistance : 34 000 $, 32 000 $, 30 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Depuis quelques jours, les traders peuvent facilement voir que BTC/USD est susceptible de revenir dans la zone rouge avec des pertes mineures de 1,08% le lendemain du début de la négociation à 39 149 $. Cependant, le mouvement du marché a un sommet intrajournalier de 39 785 $; bien que la plus grande crypto au monde touche le niveau de support de 37 980 $ avant de revenir là où elle se négocie actuellement à 38 727 $.

Prévision du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin pourrait plonger davantage

Le prix du Bitcoin vient de plonger à nouveau en dessous de 38 000 $, marquant 37 980 $ comme le plus bas quotidien actuel pour le moment. Cela signifie-t-il que Bitcoin (BTC) quitte enfin le niveau important de 42 000 $ et recherche un nouveau plus bas ? En regardant la bougie du volume quotidien en baisse, ainsi que l’action récente mais stable des prix du Bitcoin, on peut supposer qu’un mouvement plus fort pourrait bientôt arriver sur le marché.

Au moment de la rédaction, BTC/USD a du mal à maintenir le niveau de 38 500 $ et si la pièce suit la tendance à la baisse alors que le RSI (14) passe en dessous du niveau 60, les prochains supports pourraient probablement atteindre 34 000 $, 32 000 $ et 30 000 $. . Au contraire, si la pièce dépasse la moyenne mobile sur 9 jours, le mouvement supplémentaire pourrait dépasser la limite supérieure du canal ascendant pour envoyer le prix aux niveaux de résistance de 44 000 $, 46 000 $ et 48 000 $, ce qui sera bien au-dessus du canal.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Sur le graphique en 4 heures, le prix du BTC oscille en dessous de la limite inférieure du canal autour de 38 100 $, ce qui peut prendre du temps pour s’échanger de manière persistante au-dessus de 39 000 $. Cependant, si les taureaux rassemblent suffisamment de force et dépassent les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, le mouvement à la hausse pourrait approcher les niveaux de résistance de 41 000 et 43 000 $.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, à la baisse, le support immédiat se situe autour du niveau de 37 000 $, tandis que le support principal se situe au niveau de 36 000 $. Le prix pourrait probablement tomber en dessous de 35 500 $ si les ours reviennent sur le marché, un nouveau mouvement pourrait atteindre le support critique au niveau de 35 000 $. D’un point de vue technique, le prix du Bitcoin évolue toujours latéralement tandis que l’indice de force relative (14) évolue autour du niveau 35, indiquant un mouvement de marché indécis.

