BTC/USD perd un support de 42 000 $ car il risque d’autres inconvénients

Bitcoin plane au-dessus du niveau de rupture car il risque d’autres inconvénients

BTC/USD a plané au-dessus du niveau de prix de rupture de 42 000 $ car il risque de nouvelles baisses. De plus, dans la tendance baissière, un chandelier Doji est sur le point de se former dont les prix d’ouverture et de clôture sont les mêmes. Si le prix du BTC se maintient au-dessus du niveau de rupture, cela indique que le marché est sur le point de s’inverser. De même, si un chandelier Doji se ferme à la fin d’une tendance baissière ou haussière, cela indique que la tendance précédente est sur le point de changer de direction.

Niveaux de résistance: 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Après la panne du 7 septembre, le prix du BTC a plongé à 43 220 $ alors que les taureaux achetaient les baisses. Les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir l’élan haussier au-dessus de 48 800 $. Les ours ont de nouveau frappé alors que le prix du BTC est tombé en dessous des moyennes mobiles, signalant la reprise de la pression de vente. Bitcoin est tombé au plus bas de 40 255 $ et a reculé. La pièce du roi plane au-dessus du support de 42 000 $. Cependant, l’indicateur de prix a indiqué un nouveau mouvement à la baisse de Bitcoin, Pendant ce temps, la tendance baissière du 7 septembre; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Le retracement indique que le prix du BTC tombera au plus bas du niveau 1,618 de l’extension Fibonacci ou au niveau 37 401,70 $.

Banque d’investissement brésilienne, BTG Pactual lance l’application de trading crypto

BTG Pactual est une banque d’investissement brésilienne qui permet aux utilisateurs d’acheter du Bitcoin et de l’Ether pour trader sur sa plateforme. Cependant, la nouvelle plateforme de trading crypto de BTG Pactual prévoit de permettre à ses utilisateurs de trader une large gamme d’altcoins. La banque a également lancé une nouvelle plate-forme qui permet aux clients d’investir directement dans des crypto-monnaies. Andre Porthilo, responsable des actifs numériques de BTG Pactual, a indiqué qu’« à ce premier moment, nous aurons les deux principaux actifs du marché, mais nous inclurons d’autres cryptos pour le trading au fil du temps. Nous aurons une plate-forme complète avec des actifs basés sur la blockchain.

Pendant ce temps, Bitcoin a poursuivi sa tendance à la baisse car il risque de nouveaux inconvénients. Le prix du BTC a atteint le plus bas de 41 836 $. Le bitcoin diminuera encore si le prix tombe en dessous du niveau de prix psychologique de 40 000 $. La pièce royale peut atteindre le niveau 1,618 d’extension de Fibonacci ou le niveau 37 401 $.

BTC/USD – Graphique journalier

Lire la suite:

• Comment acheter du Bitcoin

• Comment acheter de la crypto-monnaie

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur