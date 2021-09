BTC / USD plane au-dessus de 47 000 $ alors que les vendeurs menacent de court-circuiter les nouveaux médias cryptographiques

Bitcoin se négocie légèrement au-dessus de 47 000 $ alors que les vendeurs menacent de vendre à découvert – 30 août 2021

Après le rejet à 49 650 $, le prix BTC/USD fait une série de hauts et de bas inférieurs alors que les vendeurs menacent de vendre. Le 31 août, la tendance baissière a atteint un creux de 46 700 $. Comme déjà indiqué, Bitcoin atteindra un minimum de 44 000 $ si le niveau de prix précédent est dépassé. Le prix BTC est actuellement rejeté à 47 900 $, ce qui le propulsera en dessous du niveau de prix précédent de 46 700 $.

Niveaux de résistance: 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Le 30 août, après la panne, Bitcoin a plongé à 46 903 $. Les acheteurs ont tenté de pousser Bitcoin à la hausse. La correction à la hausse fait face à un rejet au plus haut de 47 900 $. Si les acheteurs réussissent à pousser Bitcoin au-dessus de 48 900 $, la correction à la baisse sera probablement terminée. À l’heure actuelle, le prix du BTC est en baisse après avoir été résisté au niveau de 47 900 $. La tendance baissière reprendra si les ours tombent en dessous du niveau de prix de 46 700 $. L’effet résultant est que Bitcoin tombera au niveau de rupture de 42 000 $. Si ce bas est franchi, Bitcoin tombera en dessous de 40 000 $ et reprendra une correction plus profonde.

L’investisseur milliardaire, John Paulson, déclare que la crypto n’a «aucune valeur intrinsèque»

John Paulson est le co-fondateur de Paulson & Co, une société basée à New York lancée en 1994. Il est le bénéficiaire historique de l’effondrement du marché financier du logement aux États-Unis en 2008 après avoir placé une position courte légendaire avec succès. John Paulson a condamné la nature volatile des actifs numériques tout en recommandant des investissements dans des valeurs refuges traditionnelles telles que l’or. Paulson dans une interview a indiqué que le marché émergent des crypto-monnaies a des actifs qui ont une “offre limitée de rien” et “aucune valeur intrinsèque”, Paulson dans son dernier commentaire a indiqué ainsi: “Les crypto-monnaies, quel que soit l’endroit où elles se négocient aujourd’hui, finiront par s’avérer sans valeur. Une fois que l’exubérance s’est dissipée ou que les liquidités se sont taries, elles deviendront nulles. Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies.

BTC/USD – Graphique 1 heure

Pendant ce temps, le prix de la BTC est en baisse alors que les vendeurs menacent de vendre à découvert. En fin de compte, la pression de vente persistera si le support de 46 700 $ est dépassé. D’un autre côté, la dynamique haussière reprendra si le prix du BTC se rétablit, le plus haut de 48 900 $. Le prix du BTC se négocie toujours légèrement au-dessus du support de 47 000 $.

