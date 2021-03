BTC / USD plane au-dessus du niveau de prix psychologique de 60000 $, des soucis pour un mouvement ascendant bientôt ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin (BTC) – 14 mars 2021

Aujourd’hui, le prix BTC / USD a atteint un sommet de 61 699 $, mais est revenu à 59 448 $. Le marché a repris son mouvement haussier vers le sommet précédent. Bitcoin est susceptible de revoir la zone de résistance de 62000 $. Au cours des 48 dernières heures, les ours n’ont pas été en mesure de pousser la pièce vers le support de 58000 $

Niveaux de résistance: 58 000 $, 59 000 $, 60 000 $

Niveaux de support: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

Le mouvement à la hausse de Bitcoin a repris alors que le marché se corrige à la hausse. La pièce du roi a retracé et trouvé un support au-dessus de 59 448 $ alors que le marché reprenait son élan à la hausse. Les taureaux devraient revoir la zone de résistance de 62 000 $. À la hausse, si la tendance haussière actuelle brise la zone de résistance, Bitcoin remontera au-dessus de 72000 $. Cependant, si les haussiers ne parviennent pas à briser le récent sommet, le prix du BTC reculera et reprendra un mouvement latéral. Pendant ce temps, le RSI et le stochastique quotidien ont indiqué que le prix du BTC est toujours dans la région de surachat du marché. Un autre mouvement à la hausse est douteux.

Binance Crypto Exchange lance l’application de paiement en version alpha

Binance est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il s’est étendu au secteur des paiements. En outre, il a publié son application de paiement, Binance Pay, en alpha public. L’application est une fonctionnalité de paiement de crypto-monnaie peer-to-peer sans contact qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements dans des cryptos comme Bitcoin. Selon Binance, le nouveau service n’est pas limité à certaines juridictions et il est «actuellement disponible pour tous les utilisateurs éligibles sur Binance.com». Pour commencer avec Binance Pay, les utilisateurs doivent s’inscrire sur Binance et terminer leur vérification d’identité.

«Les utilisateurs doivent accéder à la fonction Payer sur leur application Binance pour ouvrir le compte Pay pour commencer à utiliser le service. Une fois activé, les utilisateurs peuvent approvisionner leur portefeuille Pay en transférant des fonds du portefeuille spot », a expliqué le représentant. Par exemple, Binance Pay accepte plus de 30 crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, et prend en charge cinq monnaies fiduciaires, notamment l’euro, la livre sterling, le dollar australien, le real brésilien et la lire turque.

Le prix du Bitcoin oscille toujours au-dessus de 60000 USD après avoir brisé la résistance cruciale à 58000 USD. Bitcoin est susceptible de reprendre son élan à la hausse. Le 20 février, tendance haussière; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Le retracement indique que Bitcoin passera au niveau 1.618 des extensions de Fibonacci ou au plus haut de 75742,0 $.