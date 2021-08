BTC/USD pourrait exploser au-dessus de 47 000 $ ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 19 août

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 46 576 $ après avoir glissé en dessous de 43 955 $ à l’ouverture de la négociation d’aujourd’hui.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 50 000 $, 52 000 $, 53 000 $

Niveaux d’assistance : 42 000 $, 40 000 $, 38 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD et l’ensemble du marché des crypto-monnaies poussent plus haut aujourd’hui, ce qui pourrait être sur le point de se renforcer sur le marché des crypto-monnaies. Ce dernier mouvement marque une rupture à la hausse de la phase de consolidation observée récemment, mais il est important de noter qu’il n’a mené BTC au-delà d’aucun niveau technique clé. Bitcoin s’est consolidé au cours des derniers jours, luttant pour prendre de l’élan alors que la tendance haussière de l’ensemble du marché s’arrête.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin peut créer un nouveau sommet

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin s’échange légèrement à son prix actuel de 46 576 $. Bien que cela ne marque qu’une légère hausse par rapport à l’endroit où il s’est négocié au cours des derniers jours, il est important de noter que cela semble marquer une cassure favorable au taureau au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours de la fourchette de négociation serrée. vu ces derniers jours. Cependant, cette fourchette existait entre 43 000 $ et 47 000 $, résultant du grave manque de directionnalité de la crypto-monnaie.

Pendant ce temps, alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) fait face au nord, un mouvement durable au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait localiser la résistance potentielle de 50 000 $, l’atteindre pourrait également permettre une reprise prolongée vers 52 000 et 54 000 $ respectivement. Néanmoins, une augmentation de la pression de vente sur le marché peut forcer le prix du Bitcoin à passer en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et à se rapprocher des supports provisoires à 42 000 $, 40 000 $ et 38 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4 h)

Selon le graphique en données de 4 heures, le BTC/USD devrait se redresser au-dessus de 47 000 $, car le franchissement de la limite supérieure du canal pourrait atténuer la pression baissière à court terme et permettre une reprise prolongée vers 48 000 $. Une résistance plus élevée peut être trouvée au niveau de résistance de 48 500 $ et plus.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

En d’autres termes, le support le plus proche est à 46 000 $, et un mouvement durable en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours peut augmenter la pression à la baisse et pousser le prix vers le niveau de support de 45 000 $ et moins. Considérant que l’indice de force relative (14) commence à revenir à la hausse, nous pouvons nous attendre à ce que le scénario haussier se réalise.

