BTC/USD rebondit au-dessus de 34 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 24 juillet

La prévision du prix du Bitcoin devrait gagner 0,82% alors que les taureaux continuent de travailler dur pour nourrir une tendance haussière à partir du support à 33 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 38 000 $, 40 000 $, 42 000 $

Niveaux de support : 30 000 $, 28 000 $, 26 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD se négocie actuellement au niveau de résistance de 33 926 $ alors que la pièce dépasse les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, indiquant un mouvement à la hausse de la crypto-monnaie. Depuis quelques jours, le prix du Bitcoin évolue vers le nord et dans le cadre de la prévision du taux de change du Bitcoin ; une demande de 35 000 $ est attendue.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin pourrait dépasser 35 000 $ ?

Si le prix du Bitcoin peut conserver le mouvement à la hausse au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, il est probable que le prix du marché atteigne le niveau de 35 000 $, mais les commerçants doivent s’attendre à ce que les taureaux se battent pour une nouvelle hausse du BTC/USD et poursuite du développement de la tendance haussière. Cependant, le but de ce mouvement est de fournir un niveau de résistance proche de 34 000 $.

Comme le montre le graphique journalier, le niveau actuel où acheter du BTC est lorsque la ligne rouge de la MA à 9 jours passe au-dessus de la MA à 21 jours et lorsque le prix atteint un niveau de résistance de 37 000 $ tandis que l’indicateur technique Indice de force relative ( 14) la ligne de signal envisage le niveau supérieur à 60. Pendant ce temps, il est probable que le prix du Bitcoin connaisse un retracement rapide ou une vente au cas où il toucherait le niveau crucial de 33 000 $, mais sinon; les traders peuvent voir des niveaux de résistance supplémentaires de 34 000 $ et 35 000 $ avant de pousser plus haut.

À la baisse, si le marché décide de baisser, le prix du Bitcoin pourrait tomber en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours à 31 000 $, et si ce support ne tient pas, BTC/USD pourrait voir une nouvelle baisse des niveaux de support. de 30 000 $, 28 000 $ et 26 000 $. Cependant, l’indicateur technique montre que le marché peut gagner plus si le RSI (14) passe au-dessus du niveau 60.

Tendance à moyen terme BTC/USD : baissière (graphique 4H)

Sur le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin gagne l’élan perdu pour atteindre le commerce au-dessus de 34 000 $. Pendant ce temps, si la pression de vente existe toujours et que la pièce ne peut pas dépasser la limite supérieure du canal, les 32 500 $ et moins peuvent entrer en jeu.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, dans la mesure où les acheteurs maintiennent le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, les traders peuvent s’attendre à un fort mouvement haussier qui pourrait atteindre la résistance à 35 500 $ et plus. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue dans la zone de survente, suggérant que davantage de signaux haussiers pourraient se produire.

