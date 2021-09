BTC/USD récupère le niveau de 50 000 $ à nouveau ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 2 septembre

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement vers la limite supérieure du canal après que le premier actif numérique se soit rétabli du creux de 48 620 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 55 000 $, 57 000 $, 59 000 $

Niveaux de support : 45 000 $, 43 000 $, 41 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD se maintient actuellement au-dessus du niveau de 49 500 $ alors que la pièce se prépare à une autre augmentation plus élevée. En regardant le graphique journalier, le prix du Bitcoin essaie maintenant de maintenir le mouvement haussier vers la limite supérieure du canal, mais pourrait avoir du mal à prendre de l’ampleur alors que la tendance haussière de l’ensemble du marché s’arrête.

Prédiction du prix du Bitcoin: le prix du Bitcoin pourrait atteindre 51 000 $

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 49 534 $ avec un gain de 1,42% sur la journée et la négociation est susceptible de dépasser la limite supérieure du canal alors que l’indicateur technique de l’indice de force relative (14) se prépare à passer au-dessus du niveau 60. Cependant, il est important de savoir que les taureaux rattrapent leur retard du côté positif, car ils continueraient à se concentrer sur des niveaux plus élevés autour de 52 000 $. D’un autre côté, toute baisse en dessous des moyennes mobiles à 9 et 21 jours pourrait ouvrir la voie au sud.

Pendant ce temps, la rupture vers le niveau de support de 46 000 $ n’est pas encore hors de vue, car les pertes des derniers jours montrent que BTC/USD n’est peut-être pas techniquement prêt pour la cassure au-dessus de 52 000 $. En regardant le graphique journalier, Bitcoin (BTC) est susceptible de gagner du terrain car le prix du marché pourrait passer au niveau suivant. De plus, tout mouvement haussier au-dessus de la limite supérieure du canal peut conduire la pièce royale au niveau de résistance de 55 000 $, 57 000 $ et 59 000 $, tandis que les supports se situent à 45 000 $, 43 000 $ et 41 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, car la pièce n’a pas encore franchi la limite supérieure du canal. Cependant, si le prix du Bitcoin se déplace davantage et passe au-dessus du canal, il pourrait atteindre le niveau de résistance le plus proche de 51 500 $ et plus.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Au contraire, si les ours interviennent et ramènent la pièce en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours ; il pourrait atteindre le support le plus proche à 47 500 $ et moins. À l’heure actuelle, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 60, suggérant une tendance haussière pour le marché.

