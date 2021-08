BTC/USD récupère plus de 39 000 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 4 août

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement vers la moyenne mobile de 9 jours après que le premier actif numérique se soit rétabli de 37 509 $.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 43 000 $, 45 000 $, 47 000 $

Niveaux de support : 35 000 $, 33 000 $, 31 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD se maintient actuellement au-dessus du niveau de 39 000 $ alors que la pièce se prépare à une autre poussée plus élevée. En regardant le graphique journalier, le prix du Bitcoin tente maintenant de maintenir le mouvement haussier vers la moyenne mobile sur 9 jours, mais pourrait avoir du mal à prendre de l’ampleur alors que la tendance haussière de l’ensemble du marché s’arrête.

Prédiction du prix du bitcoin : le prix du bitcoin pourrait revenir à la hausse

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 39 375 $ avec un gain de 3,1% sur la journée. Le trading est susceptible de dépasser les moyennes mobiles de 9 jours alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se prépare à passer au-dessus du niveau 60. Il est important que les taureaux récupèrent cette barrière car cela leur permettrait de se concentrer sur des niveaux plus élevés vers 40 000 $. D’un autre côté, toute baisse en dessous de la moyenne mobile de 21 jours pourrait facilement ouvrir la voie au sud.

Pendant ce temps, la répartition vers 36 000 $ n’est pas hors de vue car les pertes des derniers jours montrent que BTC/USD n’est peut-être pas techniquement prêt pour la cassure au-dessus de 42 000 $. En regardant le graphique journalier, Bitcoin (BTC) est susceptible de regagner du terrain en déplaçant le prix du marché au niveau suivant. De plus, tout mouvement haussier à travers la limite supérieure du canal peut pousser le prix au niveau de résistance de 43 000 $, 45 000 $ et 47 000 $, tandis que les supports se situent respectivement à 35 000 $, 33 000 $ et 31 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin dépasse les moyennes mobiles de 9 et 21 jours à mesure que la pièce se déplace vers la limite supérieure du canal. Par conséquent, si le prix continue d’augmenter et de passer au-dessus du canal, il pourrait atteindre les niveaux de résistance les plus proches à 42 000 $, 40 000 $ et 38 000 $ respectivement.

BTCUSD – Graphique quotidien

De plus, si les ours poussent la pièce en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours ; il pourrait probablement atteindre les supports les plus proches à 37 000 $, 35 000 $ et 33 000 $. Actuellement, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 50 pour confirmer la tendance haussière du marché.

