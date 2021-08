BTC / USD récupère plus de 48 000 $ alors que Bitcoin reprend une nouvelle tendance à la hausse Crypto new media

in

Bitcoin lutte au-dessus de 48 000 $ alors que Bitcoin reprend une nouvelle tendance à la hausse – 30 août 2021

Aujourd’hui, BTC/USD est tombé au plus bas de 47 573 $ alors que Bitcoin reprend une nouvelle tendance à la hausse. Les taureaux Bitcoin n’ont pas dépassé le niveau de prix psychologique de 50 000 $. Les acheteurs ont été repoussés trois fois alors qu’ils tentaient de pousser le prix de la BTC au-dessus de la zone de résistance de 49 500 $. Le 29 août, la crypto a été rejetée car les ours franchissent le support crucial à 48 000 $.

Niveaux de résistance: 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Après la rupture du support de 48 000 $, Bitcoin risque d’autres inconvénients. Les vendeurs ont poussé Bitcoin en dessous du niveau de prix précédent de 47 760 $. Cela accélérera le mouvement à la baisse des prix. La tendance baissière actuelle atteindra le plus bas de 44 000 $. Néanmoins, la dynamique baissière devrait s’étendre jusqu’au plus bas de 42 000 $, qui est le niveau de rupture des prix. Cependant, si Bitcoin tombe et trouve un support au-dessus du niveau de prix de 47 000 $, le scénario baissier est susceptible d’être invalidé. Les acheteurs tenteront de faire monter les prix du BTC s’ils étaient en mesure de défendre le support au-dessus de 47 000 $. Bitcoin reprendra une nouvelle tendance à la hausse pour tester à nouveau le sommet de 48 000 $ Pendant ce temps, le prix du BTC fluctue au-dessus des 47 000 $ alors que les acheteurs tentent de faire monter le prix.

Cuba prêt à reconnaître et à réglementer la crypto-monnaie

Compte tenu de la restriction stricte des dollars américains par l’ancien président américain Donald Trump, le gouvernement cubain a cessé d’accepter les dépôts bancaires en espèces dans l’intervalle. Le gouvernement est enthousiaste car il reconnaît et réglemente les crypto-monnaies pour les paiements. Selon les rapports, la banque centrale de la nation des Caraïbes formulera des politiques pour réglementer les transactions de crypto-monnaie. Dans la même veine, le gouvernement cubain devrait accorder les licences pertinentes aux entreprises basées sur des services liés à la cryptographie.

BTC/USD – Graphique 1 heure

Pendant ce temps, le prix de BTC a repris une tendance à la hausse au-dessus du support de 47 500 $ alors que Bitcoin reprend une nouvelle tendance à la hausse. Les acheteurs ont l’intention de récupérer le sommet de 48 000 $. Le niveau de prix de 48 000 $ permet à la crypto de reprendre son élan à la hausse. Par exemple, si le prix du BTC dépasse 48 000 $, la dynamique haussière reprendra. Un nouveau rejet au plus haut récent obligera Bitcoin à reprendre sa tendance à la baisse. Pendant ce temps, le 29 août, tendance baissière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2%. Le retracement indique que BTC tombera au niveau 2,618 extension de Fibonacci ou au niveau 44 723,50 $.

