BTC/USD reste au-dessus de 44 000 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 8 août

En regardant le graphique quotidien, le prix du Bitcoin se maintient au-dessus du niveau de résistance de 44 000 $ alors que le prix touche le plus bas quotidien de 43 778 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 50 000 $, 52 000 $, 54 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 38 000 $, 36 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Selon le graphique journalier, BTC/USD atteint 44 831 $ alors que le plus haut mensuel de tous les temps se profile. La pièce royale se négocie bien au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours à 44 457 $. Cependant, le prix du Bitcoin est toujours à la portée de la formation d’un nouveau record absolu au-dessus du précédent record de 44 500 $, ce qui est assez remarquable.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin pourrait enregistrer un nouveau sommet

Pour le moment, le prix du Bitcoin se négocie confortablement au sein du canal alors que le prix se prépare à lancer un signal haussier supplémentaire. En regardant le graphique journalier, on pourrait dire que les perspectives à long terme favorisent les taureaux si le prix du Bitcoin dépasse la limite supérieure du canal avec les yeux désormais fixés sur les niveaux de résistance de 50 000 $, 52 000 $ et 54 000 $ respectivement.

Cependant, si le prix du marché continue de baisser vers la moyenne mobile sur 9 jours, il pourrait toucher le plus bas du support de 43 500 $. De plus, la pièce peut s’appuyer sur des niveaux de support à long terme de 40 000 $, 38 000 $ et 36 000 $, car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se prépare à quitter la région de surachat, ce qui pourrait faire baisser la pièce.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussier (graphique 4H)

Selon le graphique en 4 heures, le prix du Bitcoin se situe au-dessus des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours à 44 325 $. Cependant, la pièce royale dépasse le niveau de résistance tant attendu de 44 500 $ avec une forte augmentation avant de se replier là où elle se négocie actuellement. Néanmoins, le BTC/USD pourrait continuer à maintenir sa tendance haussière vers la limite supérieure du canal alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) reste autour de la zone de surachat.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Au contraire, BTC peut prendre un mouvement à la baisse si les taureaux ne parviennent pas à faire monter le prix et il pourrait probablement passer en dessous de la moyenne mobile de 9 jours pour atteindre le niveau de support de 42 000 $ et moins. Néanmoins, si les taureaux trouvent un niveau de résistance décent au-dessus de la limite supérieure du canal, la pièce maîtresse peut localiser le niveau de résistance de 48 000 $ et plus.

