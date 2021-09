BTC/USD reste en dessous du niveau de 45 000 $

in

Prévision de prix Bitcoin – 20 septembre

À l’heure actuelle, la prévision du prix du Bitcoin révèle que le BTC est en train de chuter sérieusement alors que la pièce fait face au sud.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 51 000 $, 53 000 $, 55 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 38 000 $, 36 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Aujourd’hui, le BTC/USD n’a pas dépassé le niveau de résistance précédent de 47 000 $, la pièce s’échangeant en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours. De plus, Bitcoin (BTC) commence la journée en descendant vers le niveau de 42 000 $ à l’intérieur du canal, le premier niveau de support pouvant être trouvé à 41 000 $. Tout mouvement baissier en dessous peut atteindre les supports critiques à 40 000 $, 38 000 $ et 36 000 $.

Prévision du prix du Bitcoin : Bitcoin (BTC) pourrait à nouveau plonger

La négociation d’aujourd’hui marque un autre jour où le prix du Bitcoin ne parvient pas à rester au-dessus des moyennes mobiles de 21 jours, car il semble mettre en place quelques jours de baisse de prix négative en dessous de 42 000 $. Pendant ce temps, une cassure au-dessus du prix d’ouverture de 48 000 $ aurait permis au premier actif numérique d’atteindre la résistance la plus proche au niveau de 50 000 $. En d’autres termes, les traders peuvent voir Bitcoin tomber en dessous de la limite inférieure du canal alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est sur le point de passer en dessous du niveau 40.

Aujourd’hui, BTC/USD ne pourrait pas monter plus haut comme le montre le graphique journalier, bien que la bougie ne soit toujours pas fermée et qu’il ne semble pas que les taureaux finissent par clôturer au-dessus du prix d’ouverture. Cependant, si l’indicateur technique passe en dessous du niveau 40, le prix du marché peut se terminer du côté négatif, mais au contraire, un mouvement vers le haut pourrait atteindre les niveaux de résistance à 51 000 $, 53 000 $ et 55 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : baissière (graphique 4H)

En regardant le graphique en 4 heures, les baissiers évoluent fortement sur le marché alors que la pièce touche le plus bas quotidien de 42 501 $. Cependant, les 41 500 $ et moins peuvent entrer en jeu si la dynamique baissière augmente le mouvement du marché.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, si les acheteurs détournent le mouvement actuel et le poussent à la hausse, les traders peuvent s’attendre à un nouveau test à un niveau de 45 000 $ ; briser ce niveau peut permettre aux taureaux d’atteindre 45 500 $ et plus. À l’heure actuelle, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue dans la zone de survente, suggérant davantage de signaux baissiers sur le marché.

