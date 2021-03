BTC / USD reteste le niveau de prix psychologique de 60000 $, incapable de pousser à la hausse ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin (BTC) – 19 mars 2021

Hier, le BTC / USD a cassé la résistance de 58000 $ et a retesté le niveau de prix psychologique de 60000 $, mais n’a pas réussi à maintenir l’élan haussier au-dessus. Le 13 mars, les taureaux ont cassé le niveau de prix de 60 000 $ mais ne parviennent pas à se maintenir au-dessus de la zone de résistance de 62 000 $. Par conséquent, le prix BTC est tombé à 54000 $ de support.

Niveaux de résistance: 58 000 $, 59 000 $, 60 000 $

Niveaux de support: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

Suite au rejet au plus haut de 60000 USD, le prix du BTC est de nouveau tombé en dessous du niveau de support de 58000 USD. Le soutien de 58 000 $ a été crucial pour la reprise de l’élan à la hausse. Bitcoin était dans une correction à la baisse pendant deux semaines avant que la résistance de 58000 $ ne soit franchie. Pour la première fois, les taureaux ont franchi le sommet de 60 000 $, mais n’ont pas pu se maintenir au-dessus de la résistance de 62 000 $. Malgré un nouveau test du niveau de prix psychologique de 60000 USD, Bitcoin est tombé en dessous du support de 58000 USD. Cela implique que les ours ont défendu le sommet de 60 000 $. L’essentiel est que le BTC / USD ne reprendra une tendance haussière que lorsque les résistances à 57000 USD et 58000 USD seront dépassées. Pendant ce temps, Bitcoin se négocie à 57 471 $ au moment de la rédaction de cet article.

Le prix du Bitcoin augmente de 1% après 93 millions de dollars d’entrées, par les stratèges de la Bank of America

Selon l’équipe de recherche de Bank of America, Bitcoin nécessitera au moins 93 millions de dollars pour faire évoluer le prix de Bitcoin d’un pour cent. La banque a ajouté que: «Le Bitcoin est extrêmement sensible à l’augmentation de la demande en dollars. Nous avons estimé qu’un afflux net dans Bitcoin de seulement 93 millions de dollars entraînerait une appréciation des prix de 1% », a conclu le rapport, ajoutant: Qu’est-ce qui a créé l’énorme pression à la hausse sur les prix du Bitcoin ces dernières années et, en particulier, en 2020? La réponse simple: des entrées de capitaux modestes. »

Selon l’estimation de la banque, Bitcoin représente près de 1,1 billion de dollars en capitalisation boursière, ce qui équivaut à 10% d’or. Le Bitcoin est deux fois plus volatil que l’or bien que l’actif existe depuis près d’une douzaine d’années. La recherche attribue le faible coût nécessaire pour déplacer le prix du Bitcoin à une forte accumulation de baleines diminuant le nombre de pièces disponibles à l’achat sur les bourses. La banque a ajouté que: «En regardant les enregistrements détaillés de la blockchain, nous constatons que les plus grandes adresses ne se vendent pas globalement depuis le début de la pandémie».

Le prix du Bitcoin fait un autre pas positif pour retester le niveau de prix psychologique de 60000 $. Hier, les taureaux ont été rejetés au plus haut de 60 000 $. L’indicateur de prix a indiqué un mouvement à la hausse de la pièce. Le 13 mars, tendance haussière; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Le retracement indique que Bitcoin passera au niveau 1.618 des extensions de Fibonacci ou au plus haut de 70937,30 $.