BTC/USD revient à 40 000 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 26 juillet

Le prix du Bitcoin augmente dans les 24 heures pour atteindre 40 000 $ aujourd’hui pour la première fois depuis la mi-juin.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 43 000 $, 45 000 $, 47 000 $

Niveaux d’assistance : 32 000 $, 30 000 $, 28 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Le BTC/USD recule actuellement sous le plus haut quotidien de 40 593 $. Comme le révèle le graphique journalier, le mouvement actuel marque une cassure à la hausse au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Cependant, le prix du Bitcoin a tenté de maintenir le mouvement haussier au cours des derniers jours, mais pourrait avoir du mal à prendre de l’élan alors que la tendance haussière de l’ensemble du marché s’arrête.

Prédiction du prix du Bitcoin : les mouvements à la hausse sont toujours actifs

Le prix du Bitcoin s’échange légèrement au-dessus de son prix actuel de 37 000 $, car cela ne marque qu’une énorme montée par rapport à l’endroit où il s’est négocié au cours des dernières heures, mais il est important de noter que cela semble marquer une cassure haussière au-dessus de la limite supérieure la chaîne.

Pendant ce temps, alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 60, un mouvement haussier continu dans cette zone peut situer la résistance potentielle à 41 000 $, l’atteindre peut également permettre une reprise prolongée vers 43 000 $, 45 000 $ et 47 000 $ respectivement. . Néanmoins, si l’indicateur technique tombe en dessous du niveau 60, le marché pourrait connaître un léger mouvement à la baisse qui pourrait forcer le prix du Bitcoin à se rapprocher des niveaux de support de 32 000 $, 30 000 $ et 28 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Selon le graphique de 4 heures, BTC/USD doit rester au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pour atténuer la pression haussière à court terme et permettre une reprise prolongée vers 40 000 $. Cependant, un niveau de résistance plus élevé peut se situer à 42 000 $ et plus.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, le support le plus proche est susceptible de passer en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours à 36 000 $, et un mouvement critique en dessous de ce niveau peut augmenter la pression à la baisse jusqu’au niveau de support de 35 000 $ et moins. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) regarde à la baisse alors que la ligne de signal sort de la région de surachat.

