BTC/USD se consolide au-dessus de 48 000 $ alors qu’il défend un support critique ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin fluctue dans une fourchette car il défend un support critique – 29 août 2021

Le prix BTC/USD a continué de tester à nouveau la zone de résistance de 50 000 $ alors qu’il défend un support critique. Aujourd’hui, le prix de BTC a atteint un sommet de 49 650 $ mais a été repoussé. La crypto a fortement chuté au plus bas de 48 107 $ et a repris la consolidation au-dessus. Le support actuel se maintient alors que la crypto reprend un mouvement lié à la plage au-dessus du support actuel.

Niveaux de résistance: 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Aujourd’hui, le prix du Bitcoin a fortement chuté au-dessus du support de 48 000 $. L’implication est que les acheteurs ont l’avantage de pousser le prix BTC pour retester la résistance de 50 000 $. Aujourd’hui, si les ours passent en dessous du support de 48 000 $, cela signalera la reprise de la tendance baissière. Incidemment, la crypto est susceptible d’être comprise entre 48 000 $ et 49 500 $. Bitcoin reprendra une tendance haussière au-dessus de 50 000 $ si les acheteurs brisent la résistance de 49 500 $ et que la dynamique haussière est maintenue. Cependant, les rejets répétés de la résistance des frais généraux entraîneront une baisse de Bitcoin en dessous de 48 000 $. La période de l’indice de force relative 14 est au niveau 58. Cela indique que Bitcoin a de la place pour se rallier à la hausse.

L’activité sur la chaîne Bitcoin reste faible malgré la hausse des prix: données

Selon de nouvelles données, les investisseurs en crypto-monnaie ne déplacent pas leurs avoirs, malgré une augmentation des prix du BTC de 45% au cours des 30 derniers jours. Cela a entraîné une baisse de l’activité sur la chaîne Bitcoin après le krach du marché de la crypto en mai 2021. Selon Bitcoin, l’activité sur la chaîne, telle que le montant des transactions ajustées à l’entité, n’a pas encore répondu à l’action haussière en cours. Il reste à des niveaux historiquement bas compris entre 175 000 et 200 000 transactions quotidiennes.

BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, le prix de BTC se consolide maintenant au-dessus du support de 48 000 $ car il défend un support critique. Pendant ce temps, le 28 août, tendance haussière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Le retracement indique que le prix du BTC passera au niveau 1,618 de l’extension Fibonacci ou au niveau 51 118,90 $.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur