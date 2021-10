BTC/USD se maintient au-dessus de 60 000 $ alors que Bitcoin approche 64 000 $

BTC/USD reprend une nouvelle tendance haussière alors que Bitcoin approche 64 000 $ – 25 octobre 2021

BTC/USD a atteint un épuisement baissier et a baissé à 59 533 $ alors que Bitcoin approche de 64 000 $. . Depuis le 24 octobre, Bitcoin a entamé la reprise d’un mouvement haussier. Aujourd’hui, le prix de BTC a atteint le sommet de 63 530 $ au moment de la rédaction. Bitcoin sera hors correction à la baisse si les acheteurs poussent la crypto au-dessus du sommet de 64 000 $.

Niveaux de résistance : 60 000 $, 65 000 $, 70 000 $

Niveaux d’assistance: 50 000 $, 45 000 $, 40 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Le prix du Bitcoin (BTC) a repris une nouvelle tendance haussière après quatre jours de baisse. La crypto-monnaie a retracé et trouvé un support au-dessus du niveau de prix psychologique de 60 000 $. Ce niveau de prix était la résistance précédente du 15 octobre. Les taureaux ont cassé la résistance du 15 octobre et l’ont retestée avant la reprise à la hausse. Aujourd’hui, cette résistance est le support actuel où Bitcoin reprend une nouvelle tendance haussière. En fin de compte, les acheteurs devront pousser le prix de la BTC au-dessus des 64 000 $. Cela propulsera le prix de la BTC à reprendre sa dynamique haussière. Et ce sera hors correction à la baisse. Cependant, si Bitcoin fait face à un rejet au récent sommet et à des ruptures de prix en dessous du support de 60 000 $, la pression de vente reprendra. Bitcoin tombera au plus bas de 58 000 $.

PayPal traite 145,60 millions de dollars de Bitcoin

PayPal est le premier fournisseur mondial de services de paiement. Alexander Vasiliev est le co-fondateur/chef de la clientèle du service de paiement crypto Mercuryo. Il a commenté l’aventure de PayPal dans l’industrie de la cryptographie comme un signe d’essor de la vente au détail. Il s’attend à ce que Bitcoin termine le dernier trimestre de 2021 avec des bénéfices, car chaque commerçant recherche des revenus de sécurité contre une inflation en hausse persistante. PayPal a traité 145,60 millions de dollars de transactions Bitcoin alors que le prix BTC a atteint son niveau record de 67 000 $.



BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, le prix de BTC a continué d’augmenter alors qu’il approche les 63 000 $ alors que Bitcoin approche les 64 000 $. . Alors que le marché continue d’augmenter, la crypto-monnaie peut rencontrer une résistance au plus haut de 63 666 $. Une cassure au-dessus de 63 666 $ signifiera un rallye au-dessus de 64 000 $. Cela accélérera le mouvement haussier et un nouveau test à la résistance de 67 000 $ est probable. Cependant, BTC / USD se rapproche de la région de survente car des vendeurs pourraient émerger.

