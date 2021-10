BTC/USD se négocie marginalement dans une fourchette étroite alors que Bitcoin se consolide au-dessus de 61 000 $

BTC/USD dans une fourchette de mouvement alors que Bitcoin se consolide au-dessus de 61 000 $ – 19 octobre 2021

Les taureaux Bitcoin sont restés concentrés alors qu’ils tentent de retester le niveau de résistance de 62 900 $ alors que Bitcoin se consolide au-dessus de 61 000 $. Lors de la première tentative au niveau de résistance, BTC/USD a atteint un sommet de 62 900 $ mais a été résisté. La crypto-monnaie est tombée au-dessus de 59 000 $. Lors de la deuxième tentative de résistance, Bitcoin a chuté mais est revenu au support au-dessus de la moyenne mobile de la ligne de 21 jours.

Niveaux de résistance : 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance : 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Aujourd’hui, les taureaux Bitcoin font leur troisième tentative pour briser le niveau de résistance de 62 900 $. Les taureaux peuvent-ils franchir la résistance aérienne ? La raison de ces deux échecs est que les ours défendent fermement la zone de résistance de 62 900 $. Actuellement, Bitcoin fluctue entre 60 000 $ et 62 500 $ au cours des cinq derniers jours. En fin de compte, si les acheteurs franchissent la résistance de 62 900 $, le marché atteindra 70 000 $. Par la suite, la dynamique haussière s’étendra jusqu’au sommet de 75 000 $. Cependant, Bitcoin se négocie dans la région de surachat du marché. S’il est rejeté au plus haut récent, la pièce du roi tombera et se limitera à une fourchette comprise entre 60 000 $ et 62 500 $. Néanmoins, si les ours passent en dessous du support de 60 000 $, la pression de vente reprendra. Le marché baissera à 57 000 $.

Le Trésor américain va « se moderniser et s’adapter » aux monnaies numériques

Dans le rapport du 18 octobre, le département du Trésor américain a indiqué que la croissance des actifs numériques fait obstacle à l’exécution des sanctions car ils s’occupent de fonds provenant d’organisations humanitaires légitimes. Le département a fait des propositions selon lesquelles il devrait y avoir une meilleure communication entre lui-même et l’industrie de la cryptographie, les institutions financières et d’autres, en plus d’« approfondir ses connaissances et ses capacités institutionnelles », pourrait aider à améliorer la politique actuelle. Le rapport ajoute que : « Les sanctions sont un outil fondamentalement important pour faire avancer nos intérêts de sécurité nationale », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo. « L’examen des sanctions du Trésor a montré que cet instrument puissant continue de produire des résultats, mais fait également face à de nouveaux défis. Nous nous engageons à travailler avec des partenaires et des alliés pour moderniser et renforcer cet outil essentiel. « Si rien n’est fait, ces actifs numériques et systèmes de paiement pourraient nuire à l’efficacité de nos sanctions. »



BTC/USD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, les acheteurs luttent toujours en dessous de la résistance à 62 900 $ alors que Bitcoin se consolide au-dessus de 61 000 $. Aujourd’hui, les taureaux sont repoussés après avoir atteint le sommet de 62 972 $. Dans les rejets précédents, la crypto-monnaie trouve un support au-dessus de la moyenne mobile de la ligne de 21 jours. Cependant, si les ours tombent en dessous des moyennes mobiles et que l’élan baissier est maintenu, cela signalera la reprise de la tendance baissière.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur

Lire la suite:

• Comment acheter du Bitcoin

• Comment acheter de la crypto-monnaie