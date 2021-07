BTC/USD se prépare pour une résistance de 35 000 $ ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 25 juillet

Comme le révèle le graphique quotidien, la prévision du prix du Bitcoin se rapproche du niveau de résistance de 35 000 $ alors que la reprise se fait lentement.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 38 000 $, 40 000 $, 42 000 $

Niveaux d’assistance : 31 000 $, 29 000 $, 27 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le BTC/USD se négociait à 34 439 $ après avoir grimpé à 34 837 $ aux premières heures d’aujourd’hui. Le prix du Bitcoin est également vu reculer là où il se négocie actuellement et pourrait probablement baisser si les ours reviennent sur le marché.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin pourrait augmenter

Pour que le prix du Bitcoin continue de grimper, il est important que les taureaux restent au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. La MA à 9 jours est sur le point de dépasser la MA à 21 jours, car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) envoie des signes modérés où une oscillation vers la limite supérieure peut confirmer la bonne tendance qui est plus probablement une tendance haussière à la moment du résultat.

Cependant, BTC/USD peut confirmer la tendance haussière si le prix du marché dépasse le précédent sommet de 34 800 $. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin pourrait suivre la tendance baissière si le prix passe en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Si cela se produisait, la pièce du roi pourrait tomber aux supports critiques de 31 000 $, 29 000 $ et 27 000 $. Alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 55, un fort pic haussier peut pousser le prix vers les niveaux de résistance de 38 000 $, 40 000 $ et 42 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, Bitcoin (BTC) n’a pas encore glissé en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et la pièce est toujours en train de rebondir. Le prix du Bitcoin plane au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours et peut probablement prendre du temps pour négocier au-dessus de la limite supérieure du canal. À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin évolue actuellement autour du niveau de 34 390 $.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, si les taureaux font plus d’efforts, le prix du marché pourrait probablement atteindre les niveaux de résistance de 36 000 $ et plus. D’un autre côté, si les ours maintiennent le prix et le font baisser, le niveau de support de 33 000 $ et moins peut être revu à nouveau, mais l’indice de force relative (14) est susceptible de dépasser le niveau 70, indiquant un possible mouvement haussier. .

