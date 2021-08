BTC / USD s’effondre en dessous du niveau de 45 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 18 août

La prévision de prix Bitcoin montre que le BTC oscille actuellement à 44 870 $, juste en dessous d’un niveau de support crucial de 45 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 48 000 $, 50 000 $ 52 000 $

Niveaux d’assistance : 41 000 $, 39 000 $, 37 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Après avoir touché le plus haut quotidien de 46 035 $, BTC/USD tente maintenant de rebondir plus haut. Aujourd’hui, Bitcoin (BTC) a réussi à trouver un soutien de près de 44 000 $ et se dirige maintenant vers les 45 000 $ pour récupérer le niveau. Cependant, malgré les récentes baisses du prix du marché, le BTC/USD peut suivre un mouvement latéral dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours.

Prévision de prix Bitcoin: le prix BTC peut passer en dessous de 44 000 $

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin pourrait continuer à baisser, car le support clé de 44 000 $ devient une menace pour les ours. Pendant ce temps, il existe un certain nombre de niveaux techniques au-dessus du prix actuel, ce qui signifie que BTC/USD peut être vulnérable à de nouvelles pertes au moins tant qu’il reste proche du niveau de support critique de 44 500 $. Plus encore, le support BTC/USD peut chuter à 41 000 $, 39 000 $ et 37 000 $ si le support de 42 000 $ ne tient pas.

Par conséquent, dans le sens inverse, si le support critique de 44 000 $ commence à soutenir le marché, le prix du Bitcoin pourrait revenir à un niveau de résistance de 46 000 $ avant de connaître une hausse au-dessus de la moyenne mobile de 9 jours et la formation de canal pour atteindre les niveaux de résistance potentiels à 48 000 $, 50 000 $ et 52 000 $ respectivement. Actuellement, BTC se déplace latéralement et il y a de fortes chances pour une pause qu’un rebond. L’indice de force relative (14) est susceptible de passer en dessous du niveau 60, car une nouvelle baisse pourrait entraîner une baisse supplémentaire du prix du Bitcoin.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Selon le graphique de 4 heures, les ours dominent actuellement le marché alors que le prix du Bitcoin chute en dessous de la limite inférieure du canal en direction du sud. Cependant, si le prix reste inférieur à la limite inférieure du canal, les niveaux de support de 43 000 $ et moins peuvent entrer en jeu.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, alors que l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau de 45, le BTC/USD peut rester à la baisse, mais s’il revient au sommet, les acheteurs pourraient avoir accumulé suffisamment d’élan pour alimenter le marché et ils pourraient probablement pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours où il pourrait atteindre le niveau de résistance cible de 47 000 $ et plus.

