BTC / USD s’effondre en dessous du niveau de 47 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin: 15 août

Le prix du Bitcoin est passé de 48 149 $ à 45 555 $ au cours des 2 derniers jours, car aucune récupération rapide ne semble possible pour la pièce au moment de la rédaction.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 51 000 $, 53 000 $ 55 000 $

Niveaux d’assistance : 43 000 $, 41 000 $, 39 000 $

Au moment de la rédaction, BTC/USD est confronté à un revers, mais la pièce est susceptible d’avoir une tendance haussière à court terme tandis qu’une pression haussière peut aider la pièce à atteindre son plus haut quotidien. Actuellement, le prix du Bitcoin se négocie à environ 45 925 $ après une chute libre de 47 400 $ il y a quelques heures et la pièce a montré une énorme volatilité au cours des derniers jours.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin est-il prêt pour la baisse ?

Comme le révèle le graphique journalier, le prix du Bitcoin n’a pas dépassé la limite supérieure du canal. Cependant, la pièce peut toucher le plus bas de 44 000 $, si le prix devait chuter en dessous du niveau de 45 000 $; la moyenne mobile sur 9 jours pourrait être un obstacle important à surveiller. Par conséquent, le passage en dessous de cette barrière pourrait toucher les supports à 43 000 $, 41 000 $ et 39 000 $, ce qui pourrait permettre à BTC de chuter encore plus.

D’autre part, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue autour du niveau 70. Par conséquent, si la pièce maîtresse décide de se déplacer au-dessus du canal, BTC/USD peut localiser les niveaux de résistance de 51 000 $, 53 000 $ et 55 000 $. Cependant, Bitcoin devrait toujours rebondir au-dessus de 47 000 $ afin de terminer sa correction.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussier (graphique 4H)

Sur le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin monte en flèche, catapultant son prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Après avoir atteint le sommet quotidien de 47 400 $ aujourd’hui, le prix de la pièce commence à baisser jusqu’à son niveau actuel de 46 494 $. Par conséquent, si le prix du marché baisse davantage ; il pourrait atteindre les supports les plus proches à 45 000 $, 43 000 $ et 41 000 $ respectivement.

De plus, si les taureaux poussent la pièce au-dessus des moyennes mobiles, le prix du Bitcoin pourrait atteindre la résistance à 47 000 $ avant de se diriger vers les niveaux de résistance potentiels de 48 000 $, 50 000 $ et 52 000 $. Plus encore, le marché est susceptible de suivre une tendance haussière alors que l’indicateur Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 50.

