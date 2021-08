BTC/USD stables au-dessus de 46 500 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 17 août

La prévision du prix du Bitcoin révèle que BTC pourrait se stabiliser au-dessus de 46 000 $ alors que les commerçants attendent le prochain grand mouvement.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux d’assistance : 42 000 $, 40 000 $, 38 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD variait entre 46 000 et 48 000 $ au moment de la rédaction et si la pièce a du mal à montrer un mouvement de prix significatif, les traders peuvent la voir grimper à la hausse. De plus, à moyen et long terme, de nombreux commerçants s’attendent à ce que le prix du Bitcoin se redresse et perçoivent la phase de consolidation en cours comme un recul sain.

Prévision du prix Bitcoin: le prix BTC pourrait augmenter

Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin reste avec succès au-dessus du niveau de 46 000 $ et continue de s’échanger au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours mais toujours en dessous de la limite supérieure du canal. Récemment, la pièce a même atteint le sommet quotidien de 47 174 $ au cours de la première séance de bourse, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) restant au-dessus du niveau 60.

Au moment de la rédaction, il semble que BTC/USD pourrait rester à l’écart de l’écart, la crypto-monnaie s’échangeant sous son récent niveau de résistance de 47 000 $. Pendant ce temps, d’un point de vue technique, le king-coin doit combattre la première résistance à 48 000 $ avant d’avoir une chance de viser des niveaux de résistance de 52 000 $, 54 000 $ et 56 000 $. Au contraire, tout mouvement baissier en dessous des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours peut probablement conduire à des supports critiques à 42 000 $, 40 000 $ et 38 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Plusieurs signes montrent que Bitcoin (BTC) est sur le point de subir une baisse significative. Cependant, l’action des prix des dernières heures a formé un mouvement baissier sur le graphique de 4 heures qui semble avoir éclaté avec un mouvement décent vers 45 800 $. De même, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est notamment en train de serrer, indiquant que le mouvement baissier peut entrer en jeu.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Pendant ce temps, la MA de 9 jours est déjà inférieure à la MA de 21 jours et des niveaux de soutien supplémentaires pourraient être atteints. Cependant, un mouvement au-dessus du niveau de 46 000 $ avec une forte clôture au-dessus peut probablement pousser le prix du Bitcoin jusqu’au niveau de résistance de 48 000 $ et plus, tandis que les niveaux de support se situent à 45 000 $ et moins.

