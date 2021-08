BTC / USD survit au rejet à 49 000 $ alors qu’il révise son récent sommet ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin récupère 48 000 $ de support alors qu’il révise son récent sommet – 28 août 2021

Les taureaux Bitcoin ont dépassé le niveau de résistance de 48 000 $ alors qu’il revisite le récent sommet. Cette cassure permet aux acheteurs de pousser la crypto à retester le niveau psychologique de 50 000 $. Le prix du BTC/USD se négocie légèrement au-dessus du niveau de prix de 48 000 $. Le mouvement des prix est susceptible d’être lent car l’action des prix est caractérisée par de petits chandeliers de corps.

Niveaux de résistance: 50 000 $, 51 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance: 40 000 $, 39 000 $, 38 000 $

BTC/USD – Graphique journalier

Aujourd’hui, le prix de la BTC a atteint un sommet de 49 310 $, mais a attiré la pression de vente du récent sommet. Par conséquent, Bitcoin a repris sa tendance à la baisse. Si la pression de vente s’étend jusqu’au plus bas au-dessus du support de 48 000 $, la tendance haussière reprendra à la hausse. Le support de 48 000 $ donne aux acheteurs l’avantage de reprendre l’élan haussier. Inversement, si la pression de vente s’étend en dessous du support de 48 000 $, les baissiers en profiteront pour faire couler Bitcoin à la baisse. À l’heure actuelle, les ours et les taureaux ont poursuivi leur lutte des prix au-dessus du support de 48 000 $.

11% des jeunes américains investissent leurs chèques de stimulation dans les cryptos

Selon une enquête, les Américains âgés de 18 à 34 ans ont investi une partie de leurs contrôles de relance COVID-19 dans des actifs cryptographiques. Les jeunes Américains choisissent la crypto plutôt que les actifs mutuels et les ETF pour investir leurs chèques de relance. Les jeunes américains semblent optimistes quant aux perspectives de la crypto-monnaie. Le rapport indique que 60% des participants à l’enquête considèrent les actifs numériques comme un investissement à long terme. Environ 21% ont décrit la crypto comme un investissement à court terme, tandis que 26% ont déclaré s’engager sur le marché par enthousiasme. Selon les rapports, les citoyens qui ont investi la totalité de leurs chèques de relance de 1 200 $ émis le 15 avril 2020 dans Bitcoin auraient plus de 8 600 $ – un gain de 620%.

BTC/USD – Graphique 1 heure

Pendant ce temps, le prix de la BTC se replie après le rejet du récent sommet alors qu’il revisite le récent sommet. Pendant ce temps, le 28 août, tendance haussière ; un corps de bougie retracé a testé le niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci. Le retracement indique que le prix du BTC passera au niveau 1,272 de l’extension Fibonacci ou au niveau 49 862,40 $.

