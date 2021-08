BTC/USD susceptible de s’échanger au-dessus de 50 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 22 août

La prévision de prix Bitcoin révèle que BTC ne parvient pas à surmonter 50 000 $, car le dernier rejet conduit la pièce à un minimum quotidien de 48 102 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 54 000 $, 56 000 $, 58 000 $

Niveaux d’assistance : 44 000 $, 42 000 $, 40 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Le BTC/USD corrige le plus bas après avoir atteint le sommet quotidien de 49 499 $ et il est probable qu’il amorce une autre augmentation tant qu’il n’y aura pas de clôture en dessous de 45 500 $. La semaine dernière, le prix du Bitcoin a atteint un niveau de résistance mensuel de 49 821 $. Plus tard, la pièce du roi est tombée en dessous du niveau de 49 000 $, mais s’est toujours stabilisée au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours.

Prédiction du prix Bitcoin: le prix BTC peut créer un autre sommet

Le prix du Bitcoin est vu remonter et s’échanger au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours et le prix du marché reste sous le niveau maximum quotidien de 49 499 $, signe d’une dynamique haussière. Cependant, au cours de la nouvelle semaine, toute nouvelle augmentation de l’élan haussier pourrait devoir faire croître la pièce au-dessus du niveau de résistance de 50 000 $; une autre résistance peut atteindre 52 000 $ avant d’atteindre les niveaux de résistance potentielle de 54 000 $, 56 000 $ et 58 000 $.

De plus, si le niveau de 48 000 $ ne parvenait pas à maintenir le mouvement baissier actuel, le prix du Bitcoin pourrait faire face au niveau de support à 45 000 $, une nouvelle augmentation de la pression des ours pourrait faire baisser le prix vers la moyenne mobile de 21 jours et éventuellement toucher les supports critiques. à 44 000 $, 42 000 $ et 40 000 $. Pendant ce temps, la ligne de signal de l’indicateur technique Relative Strength Index (14) reste à la hausse, le passage en dessous du niveau 60 peut déclencher des signaux de vente sur le marché.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Selon le graphique de 4 heures, la MA rapide de 9 jours reste au-dessus de la MA lente de 21 jours ; le prix du marché se négocie dans les deux moyennes mobiles, signe d’une dynamique baissière. Cependant, au cas où la valeur marchande actuelle du niveau de 48 360 $ ne se maintiendrait pas, les ours pourraient exercer une pression sur le marché pour briser l’important niveau de support et le prix pourrait chuter à 47 000 $ et moins.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, si les taureaux poussent le prix du marché au-dessus de la limite supérieure du canal, le niveau de résistance de 49 500 $ peut être revu et le prix peut augmenter à 50 000 $ et plus. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace en dessous du niveau 60 pour indiquer un mouvement à la baisse.

