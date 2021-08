BTC / USD tombe à nouveau en dessous de 49 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 29 août

Le prix du Bitcoin chute aujourd’hui d’un sommet de 49 667 $ à un creux de 47 801 $ en quelques heures après l’ouverture du marché.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 54 000 $, 56 000 $, 58 000 $

Niveaux de support : 44 000 $, 42 000 $, 40 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD est au milieu d’un mouvement baissier car l’élan à la baisse devient maintenant assez imparable tandis que le support clé à 47 000 $ a été ravagé, forçant les taureaux à se concentrer sur la défense du prochain support qui est ciblé à 45 000 $. Si cela est cassé, des supports supplémentaires peuvent être trouvés à 44 000 $, 42 000 $ et 40 000 $.

Prévision du prix du Bitcoin : Bitcoin (BTC) peut se retirer

Comme le montre le graphique journalier, le prix du Bitcoin passe en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours après avoir atteint le sommet quotidien de 49 667 $. Pendant ce temps, la formation d’une configuration de drapeau haussier suggère que l’action haussière ne pourrait se poursuivre que si le support de la configuration n’est pas cassé. Cependant, l’indicateur technique a également soutenu le mouvement baissier, renforçant encore l’idée que cela pourrait être la fin du rallye haussier.

En outre, l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau 60 car la forte pente descendante est une indication claire de l’influence qui peut permettre aux ours de mettre plus de pression sur le marché et un renversement est possible mais seulement si la résistance à 50 000 $ est récupéré. Cependant, le commerce de persistance au-dessus de ce niveau peut techniquement pousser la pièce aux niveaux de résistance de 54 000 $, 56 000 $ et 58 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4 h)

En regardant le graphique de 4 heures, Bitcoin (BTC) n’a pas encore glissé en dessous de 45 000 $ et il est toujours en train de rebondir. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin oscille en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours et la pièce royale pourrait prendre du temps pour s’échanger au-dessus des 49 000 $. À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin évolue actuellement autour du niveau de 48 305 $.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, si les taureaux peuvent se regrouper et dynamiser le marché, les traders peuvent s’attendre à un nouveau test de 48 800 $. Par conséquent, briser les 49 000 $ pourrait également permettre aux taureaux de dépasser la moyenne mobile de 9 jours pour tester les niveaux de résistance de 49 500 $ et plus. En d’autres termes, si les ours continuent de maintenir le prix et de le faire baisser, les niveaux de support de 47 000 $ et moins peuvent être atteints alors que l’indice de force relative (14) se déplace autour du niveau 50, indiquant un mouvement latéral.

