BTC va retester 50 000 $ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Bitcoin révèle que la crypto-monnaie est prête à retester 50 000 $. Le support se situe actuellement à 49 200 $. La résistance se situe actuellement à 49 550 $.

L’analyse des prix du Bitcoin révèle que le roi de la crypto-monnaie a maintenant rassemblé suffisamment de soutien pour tester à nouveau le sommet de 50 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin a atteint la barre des 49 500 $ en une hausse éclair par rapport à la fourchette de 49 200 $. Le roi de la crypto-monnaie s’échange 0,37% de gains au cours des dernières 24 heures et plus de 1% de gains au cours des sept derniers jours.

Le graphique des prix BTC/USD sur 1 jour révèle les nouveaux niveaux de support trouvés

Le graphique en chandeliers d’analyse des prix Bitcoin sur 1 jour révèle que la volatilité est en baisse par rapport à la semaine dernière et que le roi a trouvé un bon support. La limite supérieure de la bande de Bollinger se situe au niveau de 50 868 $, constituant la résistance la plus forte au moment de la rédaction. Alors que la bande inférieure de Bollinger se situe à 43 932 $, constituant le point de support le plus solide au moment de la rédaction. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) et la moyenne des bandes de Bollinger constituent de bons points de support à 48 771 $ et 47 400 $, respectivement.

Graphique des prix des chandeliers BTC/USD sur 1 jour. Source : vue de négociation

L’indice de force relative (RSI) oscille actuellement autour des années 60 avec un score de 62,17, ce qui est bien en deçà de la zone de surachat et fournit un coussin aux acheteurs pour pousser le prix au-dessus de la barre des 50 000 $.

Analyse des prix du Bitcoin : le graphique en 4 heures confirme la tendance haussière

Le graphique en chandeliers Bitcoin sur quatre heures confirme en outre l’élan haussier actuel et le support trouvé pour retester la barre des 50 000 $ dans les heures à venir. Le roi de la crypto-monnaie se porte bien pour le moment. La volatilité a toutefois augmenté à certains niveaux par rapport aux derniers jours. La bande supérieure de Bollinger se situe à 49 948 $, constituant la forte résistance.

Graphique des prix des chandeliers BTC/USD sur 4 heures. Source : vue de négociation

La bande inférieure de Bollinger se situe à 46 193 $ et constitue le support le plus solide sur le graphique en quatre heures. La moyenne mobile est de 48 902 $ et la moyenne des bandes de Bollinger se situe à 48 071 $, les deux constituant de solides niveaux de support au moment de la rédaction. L’indice de force relative (RSI) est cependant un peu plus élevé sur le graphique de quatre heures avec un score de 63,08, encore suffisamment bas pour fournir aux traders le coussin d’achat nécessaire pour tester à nouveau le sommet de 50 000 $.

Conclusion de l’analyse des prix du Bitcoin

Le roi de la crypto-monnaie jouit d’une position unique sur le marché en tant que crypto-monnaie pionnière et leader de l’industrie. Le plus souvent, le mouvement des prix Bitcoin est ce qui fixe l’élan et le rythme du marché. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin a du mal à dépasser la barre des 49 550 $ de résistance. Si le support actuel persiste, le roi est susceptible de retester la barre des 50 000 $. Si le niveau de support actuel échoue, ce roi retomberait dans la fourchette de 49 000 $ ou moins avant de prendre un autre jab au plus haut de 50 000 $. Les commerçants ont suffisamment de coussin pour pousser le prix dans la fourchette de 50 000 $ ; avec des achats agressifs mais calculatoires, la marque peut être faite en quelques heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.