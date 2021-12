Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin vise 50 000 $ avant la saison des vacances à faible liquidité alors que les filles qui codent refusent de « rater » la crypto

AnTy22 décembre 2021

« Il y a beaucoup de peur quand il y a quelque chose de nouveau », a déclaré la fondatrice de Girls Who Code, Reshma Saujani, qui voit une « énorme opportunité avec la crypto et les NFT ».

Bitcoin vise 50 000 $ au milieu d’un rebond général du sentiment de risque. L’éther, quant à lui, a augmenté jusqu’à 4 050 $. Les verts sur le marché, notamment dans SPELL, CRV, LUNA, NEAR et AVAX, ont maintenant une capitalisation boursière totale supérieure à 2,4 billions de dollars.

Au cours des près de six semaines, Bitcoin a baissé de plus de 30 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ début novembre.

Mais maintenant, il semble que Bitcoin ait atteint un creux et reflète le récent pic du pétrole brut, selon Mike McGlone, stratège en matières premières pour Bloomberg Intelligence.

« Le gain futur (précédemment) de 2% de Bitcoin le jour où le S&P 500 a chuté de 1% consolide le récent creux crypto autour de 45 000 $ en tant que support pivot », a-t-il écrit dans une note de recherche.

Selon QCP Capital, qui achète des options Bitcoin et Ether depuis la semaine dernière, c’est le meilleur moment pour acheter des contrats d’options de grève lointaine, car le marché devient complaisant alors que les plages au comptant se compressent dans le canal de 45 500 $ à 49 500 $.

Tout comme beaucoup s’attendent à un rallye du Père Noël et à une courte compression pour faire monter les prix des actifs à risque, comme les analystes de JPMorgan et les commerçants de crypto comme Light, QCP Capital s’attend également à une compression probable à la hausse alors que la liquidité s’amenuise pendant les vacances et en 2022.

Les sondages de cette année ont également montré que les millennials millionnaires, les family offices, les fonds spéculatifs, les gestionnaires de fonds et d’autres prévoient tous d’augmenter leur allocation à la crypto au cours des deux prochaines années.

Le directeur des produits de Kraken, Jeremy Welch, a également déclaré à Bloomberg dans une récente interview que les millennials ne sont pas les seuls à être attirés par les actifs cryptographiques, mais qu’il existe un intérêt généralisé pour l’espace cryptographique.

Comme nous l’avons vu récemment, l’organisation à but non lucratif Girls Who Code a également commencé à accepter les dons de crypto.

L’association à but non lucratif a décidé d’accepter la crypto « parce que nous voulons que nos filles non seulement participent pleinement au Web 3.0, mais qu’elles le contrôlent pour le gouverner », a déclaré la fondatrice Reshma Saujani dans une interview avec Bloomberg.

Tout en essayant de rendre le Web 2.0 plus inclusif et moins exclusif, avec le Web 3.0, ils voient une « énorme opportunité avec la cryptographie et les NFT » et font en sorte que les filles en fassent partie dès le départ.

Quant à tous les refoulements qu’ils reçoivent sur Twitter pour avoir accepté la crypto, Saujani a déclaré,

« Il y a beaucoup de peur quand il y a quelque chose de nouveau. Mais voici la réalité : 23% des Noirs américains possèdent une crypto contre 11% des Blancs américains. 50% de ceux qui sont curieux de crypto sont des femmes.

Girls Who Code est très claire sur le fait que « nous ne ratons rien, et nous ne restons pas assis ».

