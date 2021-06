BTS a annoncé son nouvel album “Butter” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le groupement sud-coréen de K-Pop, BTS, a surpris ses fans du monde entier en annoncer la date de sortie de votre nouvelle production record et, surtout, en mentionnant que ce sera un cadeau pour le anniversaire de la formation de l’ARMÉE.

La grande surprise que le phénomène musical a donné est de un petit CD avec son plus récent hit “Butter” Oui une autre chanson dédiée à ses fidèles fans. L’annonce a été faite par l’agence du groupe, Big Hit Music, qui a annoncé que la prochaine chanson sera joyeuse et atteindra le cœur de tous ceux qui l’entendent.

Le CD verra la lumière ensuite 9 juillet, une date spéciale pour les fans du groupe car ce jour est commémoré que, dans l’année 2013, Bangtan Sonyeondan (nom complet du groupe) nommé comme ARMY à sa base de fans.Le CD sera composé de quelques chansons (Photo : capture d’écran du site Web « BTS »).

Au cours du week-end dernier, le groupe a organisé une série de concerts virtuels pour célébrer le huitième anniversaire de la formation du boys band. BTS Muster Sowoozoo 2021, était le nom qui a été donné aux récitals où les principaux succès du groupe tels que Dynamite, Movin On, Stay, IDOL et plus pouvaient être entendus.

C’était au concert du dimanche 13 juin, quand les membres se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, ils ont demandé à leurs fans de suivre toutes les annonces qui pourrait être fait connaître, puisque il y aurait des surprises pour “l’ère du beurre”.

Certains ont commencé à spéculer sur la surprise ; Cependant, les doutes ont été dissipés aujourd’hui lorsqu’il a été annoncé que à partir du 15 juin (à l’heure coréenne) le disque peut être pré-enregistré sur les principales plateformes musicales et peut être mis de côté si vous voulez le CD physique. Actuellement, vous ne pouvez effectuer qu’une sauvegarde préalable (Photo : capture d’écran de Twitter).

Le 21 mai, BTS a publié Beurre, une chanson qui a été numéro un dans les charts musicaux pendant 3 semaines. Panneau d’affichage Hot 100, le succès de la mélodie est tel que le nouvel album sera éponyme.

Devant les échantillons de joie et de bonheur de la part des fans, BTS leur a envoyé un message : “Merci beaucoup pour l’amour que vous envoyez pour la musique de BTS. Nous remercions l’ARMÉE pour avoir établi cet incroyable record de n°1 sur Billboard pendant trois semaines consécutives. »

le disque physique aura trois versions: le jaune, qui s’appelle Beurre; les Orange, qui s’appelle Les pêches; et le dernier est orange avec du jaune, qu’ils ont nommé Beurre et pêches. Depuis Dynamite, BTS n’a pas réussi à rester trois semaines de suite numéro 1 sur Billboard (Photo : capture d’écran HBO).

Jungkook a choqué tous ses fans

Au-delà des publicités, l’un des membres du boys band a pris la vedette pour montre tes tatouages pendant la série de concerts du week-end. Jungkook était une tendance sur Twitter parce que les fans ont été ravis de la liberté avec laquelle l’idole des jeunes a été montrée.

Bien que les tatouages ​​ne sont pas interdits en Corée du Sudr, de nombreux membres de groupes de K-Pop ou acteurs de théâtre ils ont décidé de cacher l’art dans leur peau car ils sont souvent censurés à la télévision de ce pays en raison de la lois de transmission de contenu.

Les fans ont célébré la liberté des chanteurs (Photo : capture d’écran Twitter @taekookyes).

En raison de l’audace et de la liberté dont Jungkook a fait preuve pendant le week-end puisqu’il a décidé de ne pas couvrir son corps, l’interprète a reçu de nombreuses expressions d’amour et de félicitations de la part des membres d’ARMY qui en a fait une tendance en même temps que le concert.

“Comme ça me fait plaisir de voir Jungkook se montrer tel qu’il est, sans censure, sans vêtements qui couvrent celui qui a été fait pour le montrer. Je l’aime, j’aime le voir plus libre, plus lui. Aujourd’hui mon petit brille plus que jamais”, a écrit un fan.

Source : Infobae