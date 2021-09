BTS a rendu les Nations Unies virales avec la vidéo « Permission to Dance »

Ce n’est pas souvent que vous voyez les Nations Unies devenir virales en ligne. Et quand c’est le cas, ce n’est peut-être pas toujours une nouvelle inspirante. Mais le groupe pop coréen BTS est entré dans l’histoire de l’ONU plus tôt cette semaine. Ils ont fait des Nations Unies une sensation virale lundi. BTS a joué et enregistré une version spéciale de leur dernier tube, Permission to Dance, au siège de l’ONU à New York. C’est la chanson que vous avez peut-être entendue jouer partout cet été. Des millions de fans de BTS Army en sont plus que conscients, car ils suivent de près BTS jour après jour.

Le groupe de K-pop n’est pas venu à l’ONU juste pour offrir au public impressionnant une version différente de l’une de leurs meilleures chansons. Les membres ont également prononcé un discours lundi, en tant qu’envoyés spéciaux du président coréen Moon Jae-in. Le gang BTS a relevé les défis actuels auxquels le monde est confronté. Ils ont parlé de l’impact de la pandémie de coronavirus et du changement climatique. Et des millions de fans se sont branchés pour écouter.

BTS enregistre la vidéo Permission to Dance à l’ONU

La vidéo Permission to Dance que BTS a enregistrée à New York à l’intérieur de la salle de l’Assemblée et à l’extérieur du bâtiment de l’ONU a dépassé les 13 millions de vues sur la chaîne YouTube de l’ONU au moment de la rédaction de cet article. C’est bien au-dessus des quelques milliers à des dizaines de milliers de vues des vidéos de l’ONU sur YouTube. Séparément, le discours de sept minutes de BTS a dépassé 1,1 million de vues, avec un deuxième clip dépassant 2,5 millions de vues.

De plus, la diffusion en direct a attiré plus d’un million de personnes à regarder lundi. La vidéo a enregistré plus de 6,5 millions de vues mercredi.

De même, une interview que la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux communications mondiales, Melissa Fleming, a accueillie avec le président Moon et le groupe BTS avoisine les 3,7 millions de vues. C’est dans ce clip que Fleming révèle que BTS a enregistré la version Permission to Dance sur le thème de l’ONU de “une heure du matin aux premières heures du dimanche”.

La vidéo de l’UN Permission to Dance montre le groupe en train de chanter la chanson emblématique dans la salle de l’Assemblée, de danser dans les allées vides et à l’extérieur du bâtiment des Nations Unies. C’est la même chanson entraînante que vous connaissez et aimez, mais le cadre inhabituel vous fera vous demander de quoi il s’agit – voyez-le ci-dessous.

Venez pour le hit BTS, restez pour leur message de l’ONU

L’idée du président Moon de se tourner vers BTS pour promouvoir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies est absolument géniale. C’est une énorme astuce marketing qui a payé énormément. Les gens qui pourraient ignorer les assemblées régulières de l’ONU se sont certainement mis à l’écoute pour voir leurs idoles en action, ne sachant pas ce qu’ils chanteraient, feraient ou diraient.

La nouvelle vidéo Permission to Dance est une surprise étonnante, mais ce n’est qu’une fraction de ce que BTS a fait pour promouvoir l’ONU dans ce qui a facilement été l’une des années les plus difficiles de l’histoire moderne.

Dans le cadre de leur discours sur les ODD, les membres du BTS ont abordé certaines de ces questions. Le groupe de K-pop a parlé du changement climatique, des effets du coronavirus sur la jeune génération et des vaccins COVID-19.

“Bien sûr, nous avons reçu des vaccins”, a déclaré J-hope, répondant aux récentes spéculations. “La vaccination était une sorte de ticket pour rencontrer nos fans qui nous attendaient et pour pouvoir se tenir ici devant vous aujourd’hui.”

Abordant les effets de COVID-19, le chef de BTS RM a déclaré qu’il avait entendu « que les adolescents et les 20 ans d’aujourd’hui sont appelés la génération perdue de Covid. Mais je pense que c’est exagéré de dire qu’ils sont perdus simplement parce que le chemin qu’ils empruntent ne peut pas être vu par des yeux d’adultes », a-t-il déclaré.

“Au lieu de ‘génération perdue’, un nom plus approprié serait ‘génération bienvenue’, car au lieu de craindre le changement, cette génération dit ‘bienvenue’ et continue d’aller de l’avant”, a déclaré Jin.

Comme le prouve la chaîne YouTube de l’ONU, des millions de membres de l’armée de fans de BTS ont vu et lu ces messages. Ils ont peut-être adoré cette nouvelle vidéo Permission to Dance, mais beaucoup d’entre eux sont restés pour le reste.

Des fragments du discours de BTS à l’ONU et de leur entretien avec Fleming suivent ci-dessous.