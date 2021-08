BTS annule la carte du Soul World Tour « en raison de l’évolution des circonstances »

La très attendue Map of the Soul Tour de la sensation K-pop BTS a été officiellement annulée, a récemment confirmé Big Hit Music.

Les supérieurs de Big Hit Music ont d’abord annoncé l’annulation via un message sur la plate-forme sociale WeVerse de Hybe, et les purs et durs de BTS ont ensuite publié l’avis correspondant sur d’autres services de médias sociaux. Le groupe de sept musiciens a suspendu les arrêts de la tournée en Corée du Sud en février 2020 et a reporté la partie nord-américaine en mars dernier, en raison des préoccupations liées au COVID-19 et des mesures de verrouillage, avant de suspendre indéfiniment l’intégralité de la série de concerts fin avril de 2020.

Aujourd’hui, malgré le retour de nombreux concerts ainsi que des festivals de musique dont Lollapalooza, Latitude et Bonnaroo le mois prochain, Big Hit et BTS ont annoncé “l’annulation formelle” de la tournée tant attendue, citant “des circonstances changeantes indépendantes de notre volonté” et la difficulté correspondante associée à la reprise des « représentations à la même échelle et dans le même calendrier que prévu précédemment ».

“S’il vous plaît, permettez-nous de présenter nos sincères excuses à tous les fans qui ont attendu la reprise du BTS MAP OF THE SOUL TOUR”, conclut le message de Big Hit Music. « Nous travaillons à préparer un calendrier viable et un format de performance qui peut répondre à vos attentes, et nous fournirons des avis mis à jour dès que possible. »

Il convient de noter sur ce dernier front est que BTS en juillet dernier a reçu un record du monde Guinness pour avoir accueilli le plus grand concert en ligne, alors que le film à la carte Bang Bang Con: The Live en juin 2020 a attiré au nord de 750 000 fans, pour environ total de près de 20 millions de dollars de revenus. La dynamique des bénéfices de Hybe n’a pas non plus ralenti en 2021, car l’entité a annoncé une augmentation de 79% de ses revenus en glissement annuel au deuxième trimestre.

Il convient également de mentionner en ce qui concerne le « programme viable et le format de performance » que les membres du BTS ont reçu un report du service militaire obligatoire de la Corée du Sud l’année dernière. Néanmoins, le membre le plus âgé du groupe, Jin, devrait commencer son enrôlement d’environ 18 mois au plus tard le 4 décembre 2022, date à laquelle il fêtera son 30e anniversaire.

En ce qui concerne le moment où les remboursements seront disponibles pour ceux qui ont acheté des billets pour les spectacles nord-américains de la tournée Map of the Soul, Big Hit Music a encouragé les fans à rester à l’affût d’un “e-mail de votre point d’achat d’origine”.

Live Nation a récemment mis en place une exigence de vaccination / test négatif COVID-19 dans ses festivals de musique et ses salles, à la suite du déploiement d’une politique similaire par AEG, tandis que la star country Garth Brooks a mis ses cinq prochains concerts dans un stade, citant la “nouvelle vague” de Cas de covid19.