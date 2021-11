BTS ARMY Permission de concerts de danse à Los Angeles

Deux ans après ses dernières performances devant une foule en direct, le groupe mondial de K-pop BTS fait un grand retour, ici à Los Angeles.

BTS se produira au SoFi Stadium d’Inglewood du 27 au 28 novembre et du 1er au 2 décembre dans une sorte de mini-résidence intitulée Permission to Dance on Stage — LA, une extension de leur concert en direct du même nom, qui a été créé en octobre. 24. BTS revient sur scène pour la première fois depuis sa tournée de 2019, qui comprenait deux spectacles à guichets fermés au Rose Bowl de Pasadena.

Les concerts devraient amener des dizaines de milliers de fans dans la Cité des Anges plus tard ce mois-ci, créant un espace pour le puissant fandom de BTS, connu sous le nom d’Armée, pour se réunir avec le groupe et les uns avec les autres en personne, depuis la pandémie de COVID-19 contraint BTS à annuler sa tournée mondiale en 2020.

Alors Armée, comment vous sentez-vous ? Allez-vous à l’un des concerts de BTS au SoFi Stadium ? Que signifient ces émissions pour vous ? Dites-nous ci-dessous et nous pouvons imprimer votre réponse dans une histoire.

