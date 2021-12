BTS célèbre l’anniversaire de Jin avec un énorme gâteau au Jingle Ball

Jin a sûrement eu le meilleur anniversaire de sa vie (Photo: .)

Jin, membre du BTS, a fêté son 29e anniversaire qu’il n’oubliera certainement jamais lors du Jingle Ball à Los Angeles.

La star de la k-pop s’est produite avec ses compagnons de groupe – Jimin, Jungkook, J-Hope, RM, V et Suga – lors de la soirée iHeartRadio 102.7 KIIS FM, présentée par Capital One au Forum vendredi soir.

L’animateur de radio JoJo Wright lui a remis le gâteau le plus épique.

Les images montrent le chanteur rayonnant avec la délicieuse création, qui avait trois niveaux et comportait un logo BTS et des images des visages du groupe.

Le gâteau coloré était également recouvert de cake pops et de beignets, que les gars auront apprécié de savourer après leur performance.

Le groupe est monté sur scène pour ravir les fans en délire avec leur single Butter lors de l’événement, ainsi qu’un remix spécial festif de leur chanson Dynamite.

Pouvons-nous avoir une tranche? (Photo : .)

Les fans ont sûrement eu le temps de leur vie à regarder leur groupe préféré en action, alors que les membres du public faisaient des pancartes spéciales et étaient équipés de marchandises.

Et BTS n’était pas le seul grand nom de la programmation, car les artistes comprenaient également Doja Cat, Ed Sheeran, Lil Nas X, The Kid LAROI, Saweetie, Black Eyed Peas, Tate McRae, Bazzi et Dixie D’Amelio.

L’apparition de BTS au concert intervient après qu’ils ont effectué leur premier concert en personne depuis 2019.

BTS a amené la fête au Jingle Ball (Photo: .)

Des milliers de fans ont afflué à LA de pays du monde entier pour les voir lors de leur tournée Permission to Dance On Stage: Live Play.

Le groupe s’avère imparable en ce moment, car ils ont également volé la vedette aux American Music Awards en remportant trois prix, dont celui de l’artiste de l’année et de la chanson pop préférée de Butter.

Ils ne montrent aucun signe de ralentissement non plus car, lors d’un récent concert, Suga a manifesté une tournée mondiale pour 2022, déclarant: » J’ai un bon pressentiment à ce sujet. Bientôt, nous pourrons faire le tour du monde en faisant à nouveau une tournée des stades. Nous irons où que vous soyez, merci ARMY, je vous aime.

Nous avons hâte que le jour vienne !

