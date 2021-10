BTS change pour Sony par Universal – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

BTS a remplacé Columbia Records de Sony Music par Universal Music Group en tant que partenaire de distribution et de marketing, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant le représentant du groupe.

Le groupe de sept membres nominé aux Grammy est devenu mondialement célèbre après la sortie de leurs chansons en anglais « Butter », « Permission to Dance » et plus encore.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, selon le Wall Street Journal.

Universal, dont le catalogue comprend Justin Bieber et les Beatles, a été divisé par le français Vivendi le mois dernier.

Hybe Co Ltd, qui gère BTS, Sony Music et Universal Music Group, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de ..