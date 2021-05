BTS continue de dominer le monde avec le repas McDonald’s basé sur l’ordre préféré .

Le repas BTS est une nouvelle version du repas classique McNugget (Photo: McDonalds Corp)

La dernière collaboration de BTS est délicieuse – le groupe a officiellement son propre repas chez McDonald’s en fonction de sa commande préférée.

Les fans de près de 50 pays pourront mettre la main sur le repas BTS, qui se compose de 10 Chicken McNuggets avec cajun et sauces au piment doux, des frites moyennes et un Coca.

Le repas est déjà disponible aux États-Unis à partir du 26 mai, mais malheureusement pour les armées britanniques, il n’est actuellement pas prévu de sortir au Royaume-Uni.

Bien que le repas officiel BTS ne soit pas disponible en Grande-Bretagne, il ne devrait pas être trop difficile de recréer la majeure partie avec des éléments de menu standard, moins les sauces.

En plus de la nourriture, il y a aussi un tas de contenu exclusif pour les fans, publié chaque semaine sur l’application McDonald’s, y compris une expérience immersive à 360 ° dans les coulisses ainsi qu’une série de Flipbook et de portraits.

BTS a également créé des produits pour accompagner leur collaboration avec McDonald’s, notamment des sacs, des sweats à capuche et même une robe de chambre avec le logo d’un paquet de frites sur le devant, conçu par le groupe (en violet, bien sûr).

Le repas est basé sur l’ordre préféré des stars de la K-pop (Photo : McDonald’s Corp. / PRNewsPhoto)



Malheureusement pour les armées britanniques, il n’est pas disponible ici (Photo : McDonald’s Corp.)

Ce n’est pas la première fois que McDonald’s s’associe à certaines des plus grandes stars du monde, car ils ont également publié des repas en l’honneur de Travis Scott et J Balvin.

D’autres marques d’aliments et de boissons ont également fait des promotions similaires, notamment Dunkin ‘Donuts nommant une boisson d’après la star de TikTok Charli D’Amelio, tandis que Shawn Mendes avait son propre bol de riz au chou-fleur à Chipotle.

Plus : K-Pop



Étant donné que tout ce que BTS touche a tendance à se vendre en quelques secondes (Jungkook étant en particulier le roi épuisé), il ne fait aucun doute que ces repas seront extrêmement populaires.

En espérant que McDonald’s l’apporte également au Royaume-Uni, mais jusque-là, il s’agit d’un repas McNugget standard pour l’armée britannique.



PLUS : La Chine censure Justin Bieber, Lady Gaga et BTS de la réunion des amis



PLUS : Chris Martin de Coldplay est un homme de goût alors qu’il célèbre le BTS et James Newman de l’Eurovision





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();