BTS donne son premier concert en personne en deux ans devant 70 000 fans

Les BTS sont de retour ! (Photo : ./.)

Cela a été une longue attente pour les fans de BTS, mais des milliers de membres d’ARMY ont finalement pu voir le groupe en direct pour leur premier concert en personne en deux ans.

Les pop stars coréennes sont montées sur scène à Los Angeles hier soir pour leur premier grand concert depuis le début de la pandémie.

Le groupe – composé de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, RM, V et Suga – a tourné pour la dernière fois en 2019 avec Love Yourself: Speak Yourself, et maintenant ils donnent vie à leurs spectacles Permission to Dance On Stage: Live Play .

Il n’est pas surprenant que l’atmosphère dans le stade soit électrique, alors que les garçons ont impressionné par leurs mouvements de danse fluides.

Ils avaient même un écran géant pour s’assurer que tout le monde dans la salle de 70 000 places avait une vue cristalline de chaque chanson.

La scène elle-même a été construite en forme de T, le groupe se déplaçant fréquemment vers le centre et offrant aux fans une vue à 360 degrés.

Des milliers de fans ont enfin pu voir leur groupe préféré en direct (Photo: .)

Une autre touche spéciale à leur spectacle était leurs bâtons lumineux BTS, que des dizaines de milliers de fans ont achetés sur le stand de merch.

Ils ont été spécialement programmés pour s’illuminer avec le spectacle et ont épelé « BTS Army » à travers la foule à un moment donné.

La base de fans du groupe est réputée pour être inconditionnellement passionnée et dévouée, et cet amour est toujours aussi fort alors que les détenteurs de billets ont voyagé à travers le monde jusqu’au SoFi Stadium pour le spectacle.

En fait, une file d’attente s’est formée autour du stade plus d’une journée complète avant le concert, alors que les fans faisaient la queue pour le stand de marchandises.

Des billets supplémentaires pour Dance On Stage: Live Play ont également été soudainement mis à disposition par Ticketmaster jeudi, même si le concert était censé être complet depuis plusieurs mois.

Les garçons se sont habillés pour impressionner aux AMA de cette année (Photo : Matt Winkelmeyer/. pour MRC)

Les hitmakers de Dynamite ont prévu une série de performances, alors que leur tournée se poursuit ce week-end, ainsi que les 1er et 2 décembre.

BTS a conquis le monde au cours des deux dernières années et, plus récemment, a volé la vedette aux American Music Awards en remportant trois prix, dont celui de l’artiste de l’année et de la chanson pop préférée de Butter.

Les gagnants des AMA sont entièrement décidés par les votes des fans, ce qui montre à quel point les fans de BTS sont solidaires.

BTS a également interprété My Universe avec Coldplay et leur beurre en tête des charts lors de la remise des prix.

Dans l’un de leurs discours d’acceptation, Jungkook a laissé entendre que le groupe avait des projets passionnants pour l’avenir.

Plus : BTS



« Nous voulions juste rendre les gens heureux avec notre musique », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que ce prix ouvre le début de notre nouveau chapitre. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Le compositeur de West Side Story Leonard Bernstein n’a jamais aimé la célèbre version cinématographique de sa comédie musicale : « C’est devenu un albatros autour de son cou »



PLUS : The Weeknd nominé pour trois Grammys bien qu’il n’ait soumis aucune musique





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();