BTS donne un concert à l’ONU et un million de personnes les voient et applaudissent

La participation de BTS s’inscrivait dans le ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle ont assisté plus de 100 dirigeants et représentants du monde. Le président les a d’abord présentés, puis ils ont montré une vidéo de Permission to Dance, qui a été enregistrée dans la salle de réunion des Nations Unies. Les fans ont immédiatement vu l’émission.

Plus d’un million de personnes ont regardé cette émission en direct, rapporte le New York Times. Connus pour leurs mouvements parfaitement synchronisés, les BTS ont dansé dans toute l’installation de l’ONU, accompagnés de danseurs. Plus tard, les membres du groupe a prononcé un discours à l’assemblée pour prendre la parole pour la jeunesse.

“J’ai entendu ça les adolescents et les 20 ans d’aujourd’hui sont appelés la génération perdue de Covid” a déclaré Kim Nam-joon, leader du groupe, qui utilise le nom de scène de RM. ” Mais je pense qu’il est exagéré de dire qu’ils sont perdus. juste parce que la route qu’ils parcourent ne peut pas être vue par des yeux d’adultes”.