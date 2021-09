BTS donnera le concert en direct “Permission To Dance On Stage”

Supergroupe K-pop BTS a annoncé son dernier événement de concert en direct, Permission to Dance On Stage, dont la première aura lieu le 24 octobre en tant que premier concert du groupe en presque une année complète. Ils se sont produits pour la dernière fois lors du concert d’octobre 2020 BTS Map of the Soul On:e.

“Nous allons rencontrer ARMY via la diffusion en ligne”, a partagé BTS dans une vidéo annonçant l’émission. « Notre scène est là où vous êtes, s’il vous plaît, profitez du concert avec nous ce jour-là. »

Les détails de la date de mise en vente des billets et du point d’achat n’ont pas encore été annoncés. L’événement tire son titre du single “Permission To Dance” de BTS sorti plus tôt cette année aux côtés de leur single à succès “Butter”. Depuis sa sortie, le morceau a accumulé plus de 245 millions de streams sur Spotify et plus de 307 millions de vues sur YouTube.

“Le beurre» sera à coup sûr une chanson incontournable de la setlist de Permission to Dance On Stage. Au cours du week-end, BTS a rassemblé une personne de la lune aux Video Music Awards 2021 de MTV pour la chanson de l’été décernée au morceau qui a passé dix semaines au n ° 1 du Billboard’s Hot 100.

Le groupe n’a pas encore été en mesure d’interpréter la chanson en direct dans un cadre de concert officiel. Plus tôt cet été, BTS a annoncé la annulation de toute sa tournée mondiale Map of the Soul citant des circonstances indépendantes de leur volonté.

“Il est devenu difficile de reprendre les performances à la même échelle et dans le même calendrier que prévu”, lit-on dans une déclaration du label du groupe Big Hit Music. « Nous travaillons à préparer un calendrier viable et un format de performance qui peut répondre à vos attentes, et nous fournirons des avis mis à jour dès que possible. »

En attendant, les fans de BTS auront l’opportunité de se connecter avec le groupe à travers les performances musicales pendant Permission To Dance On Stage.

