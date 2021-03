BTS encaisse le Japon avec le double CD «  Best Of  » – 23 chansons au total

BTS profite de la popularité des CD au Japon avec un nouvel album de compilation «best of».

Nous avons couvert la rentabilité élevée qui accompagne les ventes d’actifs physiques, y compris les CD – si vos fans les achètent. Eh bien, au Japon, tout le pays achète (et loue) encore des CD, ce qui représente de l’argent pour tous ceux qui plaisent aux auditeurs japonais. En conséquence, le nouvel album japonais de BTS, BTS The Best, fera ses débuts le 16 juin 2021 et offrira une autre aubaine pour cette machine à sous K-pop (et à ce stade, BTS est pratiquement un guichet automatique pour Big Hit / Hybe).

Le CD comprendra 23 chansons au total, dont certaines sont des collaborations avec des groupes de J-pop. L’album fait suite à l’un des albums les plus vendus de 2020 – Map of the Soul: Journey.

Cette troisième compilation japonaise mettra en vedette «Film Out», une collaboration entre Jungkook et Back Number. La chanson et son clip officiel feront leurs débuts le 2 avril. L’album comprend également des versions japonaises de leurs plus grands succès à partir de 2017.

BTS, le meilleur – Tracklist

Disque 1

Film OutDNA – Version japonaiseBest of Me – Version japonaiseLightsSang, sueur, larmes – Version japonaiseFAKE LOVE – Version japonaiseBlack Swan – Version japonaiseAirplane Pt. 2 – Version japonaise Go Go – Version japonaiseIDOL – Version japonaise Dionysus – Version japonaiseMIC Drop – Version japonaise

(Titre bonus: Dynamiter)

Disque 2

Boy With Luv – Version japonaiseStay GoldLet GoSpring Day – Version japonaiseON – Version japonaiseDon’t Leave MeNot Today – Version japonaiseMake It Right – Version japonaiseVos yeux disentCrystal Snow

Les ensembles en édition limitée du nouvel album de BTS au Japon comprendront un DVD avec six clips vidéo. L’un de ceux-ci sera le clip officiel de «Film Out». L’album sera disponible en plusieurs éditions, allant de 27 $ à 50 $. Les réservations pour l’album ont commencé aujourd’hui, 26 mars, sur la boutique officielle de BTS Japon.

BTS, LE MEILLEUR – Inclusions de l’album japonais

Édition limitée A

Ensemble de 2 CD + 1 Blu-Ray – 52 $ USD

Édition limitée B

Ensemble de 2 CD + 2 DVD – 50 $ USD

Edition limitée C

Ensemble de 2 CD + livret photo – 40 USD

Édition régulière

Ensemble de 2 CD – 27 $

Il existe également des éditions limitées avec des cartes aléatoires que les superfans peuvent collectionner. Le Fan Club officiel de BTS Japan, Universal Music Store et Seven Net ont tous des compléments exclusifs en édition limitée pour l’album.

Il souligne à quel point les CD et la collection physique de musique sont toujours populaires au Japon.

Le streaming a peut-être pris d’assaut le monde, mais les fans de K-pop et de J-pop adorent collectionner des CD. La nature à collectionner illimitée de ces albums signifie que les fans commandent le même album dans plusieurs magasins pour avoir une chance de voir les photos de leur membre préféré du groupe.

Les ventes de CD au Japon continuent de grimper par rapport au reste du monde, grâce à cette méthode de sortie. Il s’agit du troisième album de compilation de BTS au Japon, qui se sont tous vendus en quelques jours.