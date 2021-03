Harry Styles a amené le boa aux Grammys et BTS nous a convaincus avec leurs looks Louis Vuitton coordonnés. Pendant ce temps, la tendance des années 70 a dominé, comme on le voit sur Anderson Paak, Bruno Mars et Finneas. Pour un aperçu des moments masculins préférés de WWD aux Grammys de cette année, voir la galerie ci-dessus.