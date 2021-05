BTS et HYBE font face à une action en justice pour violation présumée du droit d’auteur d’I-Land

BTS et leur label HYBE sont poursuivis pour violation du droit d’auteur par un homme de Floride.

Le procès porte sur la série de télé-réalité K-pop I-Land, qui est une émission de type survie sur laquelle BTS est apparu. Un résident de Floride, Bryan Kahn, poursuit BTS et leur label, affirmant qu’ils ont “ volé ” son idée de spectacle et créé I-Land.

CJ E&M America, la filiale américaine du géant sud-coréen du divertissement CJ E&M, est également désignée comme défendeur dans la poursuite. Big Hit a créé le spectacle grâce à un partenariat avec la société. I-Land est une série de réalité K-pop qui s’est déroulée de juin à septembre 2020. Elle visait à trouver les prochaines stars de la K-pop en les soumettant à une sorte de camp d’entraînement K-pop.

Le groupe K-pop ENHYPEN, signé HYBE, a été formé à partir des sept finalistes de l’émission.

Dans le procès obtenu par Digital Music News, Kahn affirme qu’il a eu l’idée. Son émission de télévision s’appelle Island Hip Hopping, et il a enregistré le traitement de l’émission avec la Writers Guild of America en novembre 2013. Kahn dit qu’après avoir créé le traitement, il a passé une grande partie de son temps à vivre en Asie, de 2013 à 2020. .

Tout en passant du temps à Manille aux Philippines, Kahn dit avoir partagé l’idée du spectacle avec Eric Aguilar. Aguilar a été employé en tant que directeur chez Risk Emergency Defence Security Solutions à Manille. Kahn affirme qu’Aguilar “verbalement et par SMS, a confirmé qu’il avait transmis le traitement en série de Island Hip Hopping à la dirigeante de Netflix, Rita Magnus.”

“Fin 2019, Netflix a conclu un partenariat pluriannuel avec le défendeur CJ E&M pour la production et la distribution de contenu”, affirme le procès. I-Land est la série YouTube en question, «une série de télé-réalité en streaming dans laquelle les candidats se disputent une chance de produire, d’interpréter et de vendre de la musique originale – ainsi que de travailler avec HYBE.»

Le procès indique également que les défendeurs ont conclu un accord avec Samsung pour diffuser des publicités promues pendant les périodes de pause, mettant en vedette BTS et le téléphone Samsung Galaxy S20. Kahn dit qu’il a confronté Aguilar à propos de l’infraction possible dès février 2020. Kahn dit que la dernière fois qu’ils en ont parlé, c’était le 13 mars 2020.

«Sur la base des actions mentionnées ci-dessus, il est clair que les défendeurs ont volé et enfreint à plusieurs reprises, et continuent de voler et d’enfreindre le droit d’auteur protégé du demandeur», lit-on dans le procès. Kahn réclame un procès devant jury et il réclame des dommages-intérêts et les bénéfices des défendeurs, ou des dommages-intérêts maximums de 150 000 $ pour chaque œuvre contrefaite.