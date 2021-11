BTS et Lizzo ont passé du temps au concert de Harry Styles et les fans l’adorent

BTS et Lizzo ont passé du temps ensemble au concert de Harry Styles cette semaine (Photo: . / Twitter @BTS_twt

Des membres de BTS ont été aperçus en train de traîner avec Lizzo lors du récent concert de Harry Styles, et les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez du croisement.

C’est exact; une bande des plus grandes stars de la musique a passé du temps ensemble tout en profitant de tous les tubes de Harry Styles lors de son récent concert à LA.

V, Jungkook, Jimin et J-Hope (alias Hobi) de BTS étaient là avec la reine de la pop Lizzo en train de groover et de prendre des photos ensemble alors qu’Harry se produisait lors de son concert Love On Tour le 19 novembre.

« Nous avons rencontré Lizzo », a tweeté le groupe, téléchargeant une sélection de clichés de la nuit, des masques faciaux en remorque au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, Lizzo faisant de même.

Et les BTS n’étaient pas les seuls à partager des photos – de nombreux fans ont mis en ligne des vidéos où certains des membres de BTS ont été aperçus avec Lizzo.

Un fan a écrit sur Twitter : « Ce KIM TAEHYUNG vivra pour toujours dans mon esprit sans loyer ! » tandis qu’un autre a écrit : » J’espère qu’ils se sont amusés !! Et c’était génial de revoir les interactions entre eux.

Lizzo est un fan de longue date de BTS (Photo: EPA)

La chanteuse de Rumors a fait savoir qu’elle est une star majeure du BTS. Elle a une fois interprété une reprise de leur morceau à succès Butter et a été vue portant un haut qui disait: VMIN – une ode à l’association d’amitié entre Jimin et V.

Et bien sûr, les BTS sont des fans de longue date d’Harry ; le groupe coréen a déjà fait connaître son amour pour l’ancienne star des One Direction.

L’année dernière, ils ont choisi Watermelon Sugar comme dernière chanson qu’ils s’étaient mis dans la tête lors d’une interview avec SiriusXM’s Hits 1, et cette année, ils ont sorti une reprise de Falling de Harry Styles interprétée par Jungkook, qui a accumulé des millions de vues sur YouTube en quelques heures seulement.

Le concert de Harry a attiré une foule de stars, car les spectateurs ont affirmé avoir également repéré Ariana Grande, Selena Gomez, Billie Eilish et SZA au concert.

Harry est au milieu d’une série de dates pour ses concerts Love On Tour (Photo : Gareth Cattermole/.

Lizzo a récemment été aperçue en train de célébrer les débuts de Rumors dans les charts aux États-Unis, et des stars sont venues la soutenir après qu’elle se soit rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait été victime d’abus «fatphobes et racistes» de la part de personnes sur le single.

La chanteuse, de son vrai nom Melissa Jefferson, a fondu en larmes lors de son livestream et a expliqué que sa » tolérance était plus faible » et qu’elle était » plus sensible » lorsqu’elle » travaillait aussi dur « .

«Je vois la négativité dirigée vers moi de la manière la plus étrange. Les gens disent des trucs sur moi qui n’ont même pas de sens.

Plus : K-Pop



«C’est fatphobe, c’est raciste et c’est blessant. Si vous n’aimez pas ma musique, cool, si vous n’aimez pas les rumeurs, c’est cool, mais beaucoup de gens ne m’aiment pas à cause de mon apparence et de mon style… un de ces jours où je n’ai pas le temps. Je pense que je suis juste dépassé.

Un certain nombre de célébrités se sont précipitées à la défense de Lizzo, dont la collaboratrice Cardi B, ainsi que Jameela Jamil, Chloe Bailey et Missy Elliott.



PLUS : Lizzo veut un camée Marvel dans un message d’intérêt public de Captain America après le hochement de tête d’Eternals et nous devons tous le manifester pour elle



PLUS : La star de BTS Jungkook reprend la chanson de Harry Styles et les fans tombent sous le charme de l’interprétation époustouflante

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : MTV EMAs 2021 : les BTS continuent de dominer le monde alors qu’ils gagnent gros à Budapest



PLUS : Harry Styles aide le fan à devenir gay pour maman sur scène dans le moment le plus pur de tous les temps





