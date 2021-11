BTS et plus se produiront aux American Music Awards 2021

Les American Music Awards ont annoncé que les superstars de la K-pop BTS se rendra sur la scène principale des AMA avec la rappeuse de Houston Megan Thee Stallion pour la première mondiale à la télévision de leur remix massif «Butter».

BTS et Megan dirigent une gamme d’artistes de renom. La star du reggaeton Bad Bunny et l’icône pop sont également confirmées Olivia Rodrigo. Le spectacle est prévu pour le 21 novembre.

Rodrigo, qui est en tête du peloton de cette année avec sept nominations, fera ses débuts aux AMA lors de l’émission.

Le weekend et Mauvais lapin a également marqué gros cette année avec six et cinq nominations, respectivement. La star latine est en lice pour la collaboration de l’année pour « DÁKITI » avec Jhay Cortez, artiste latin masculin préféré, album latin préféré pour EL LTIMO TOUR DEL MUNDO et se bat contre lui-même pour la chanson latine préférée avec des nominations pour « DÁKITI » et le « LA NOCHE DE ANOCHE » assisté par Rosalía. La catégorie comprend également des nominations pour la collaboration de Maluma et The Weeknd « Hawái (Remix) » et « telepatía » de Kali Uchis.

The Weeknd est nominé pour l’artiste de l’année en plus de l’artiste masculin R&B préféré et de l’artiste pop masculin préféré lors du spectacle de cette année, reconnaissant les talents croisés de la star mondiale. Il a également reçu des nominations supplémentaires pour la chanson pop préférée pour le Ariana Grande-avec « Save Your Tears (Remix) », vidéo musicale préférée pour le visuel original « Save Your Tears ».

La catégorie empilée Artiste de l’année comprend également Taylor Swift, Ariana Grande, BTS et Canard en plus de Rodrigo et The Weeknd. Autre part, Justin Bieber a décroché des nominations pour la collaboration de l’année (« Peaches » avec Giveon et Daniel Caesar) et l’artiste pop masculin préféré, la catégorie dans laquelle Drake est également nominé.

Grande et Swift sont tous deux nominés pour l’album pop préféré pour les projets en tête des charts « Positions » et « evermore », respectivement. Les BTS sont reconnus dans les catégories Duo ou groupe pop préféré et Chanson pop préférée (« Beurre »).

Les autres nominés incluent Kacey Musgraves, Pop Smoke, Jhené Aiko, J Balvin, Foo Fighters, Machine Gun Kelly, Kanye West et des dizaines d’autres.

Les votes sont désormais ouverts sur le site des American Music Awards.