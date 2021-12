BTS, EXO et plus triomphent aux Asia Artist Awards

Les Asia Artist Awards 2021 ont commencé par un événement tapis rouge glam avec la plus grande réunion de stars de la K-pop et du K-drama. Outre certaines des performances les plus mémorables de la soirée, AAA 2021 honorera le meilleur du divertissement et de la musique coréens que les fans ont élus gagnants. Consultez la liste des gagnants AAA 2021 ci-dessous.

AAA 2021 a commencé le 2 décembre à 18 h KST / 4 h HE dans la salle KBS Arena avec Leeteuk de Super Junior et Jang Won Young d’IVE comme hôte de la cérémonie principale.

Un certain nombre de célébrités de K-drama se sont jointes à la soirée de célébration qui remettront les prix, notamment Han Soo Hee, Moon Ga Young, Lee Seung Gi, et plus encore. Vérifiez les gagnants votés par les fans et les mises à jour en direct ci-dessous.

Liste des gagnants AAA 2021 explorée

Les Asia Artist Awards ont publié une brève liste des lauréats votés par les fans avant la cérémonie principale. Consultez ci-dessous les mises à jour en direct des gagnants ainsi que la liste publiée précédemment.

Prix ​​AAA du meilleur artiste

Catégorie chanteur

BamBam, Brave Girls et ENHYPEN ont remporté le prix du meilleur artiste au AAA 2021.

Catégorie par intérim

Jeon Yeo Been et Han So Hee ont remporté le prix du meilleur artiste au AAA 2021 dans la catégorie acteur.

Prix ​​fabuleux AAA

Seventeen et Lee Jung Jae ont décroché le prix Fabulous AAA.

Prix ​​de la meilleure réalisation

Le groupe K-pop NU’EST qui fêtera bientôt son 10e anniversaire a reçu le Best Achievement Award au AAA 2021.

Prix ​​du meilleur acteur

Park Joo Mi, Heo Sung Tae et Kim Joo Ryung ont remporté le prestigieux prix AAA du meilleur acteur 2021.

Prix ​​AAA 2021 du meilleur musicien

Daniel, ITZY, ASTRO, WONHO et THE BOYZ ont remporté le prix AAA 2021 du meilleur musicien.

Prix ​​du meilleur acteur AAA 2021

Sung Hoon et Kwon Yuri ont remporté le prix du meilleur acteur aux Asian Artist Awards 2021.

Prix ​​AAA Scene Stealer

La star de « Taxi Driver » Cha Ji Yeon a remporté le prix AAA Scene Stealer Award 2021.

Meilleur choix AAA 2021

Catégorie chanteur

PENTAGON, Golden Child et MOMOLAND ont remporté le prix du meilleur choix aux Asia Artist Awards 2021.

Lee Jun Young et Ju Seok Tae ont remporté le Best Choice 2021 aux Asia Artist Awards dans la catégorie acteur.

Prix ​​émotif AAA

Catégorie chanteur

WJSN Chocome et Kwon Eun Bi ont remporté le AAA Emotive Award 2021.

Catégorie par intérim

Le couple « True Beauty » Cha Eun Woo et Moon Ga Young a remporté le AAA Emotive Award 2021.

Prix ​​AAA du meilleur producteur 2021

Woozi de Seventeen a remporté le prix du meilleur producteur au AAA 2021. Le chanteur, compositeur, parolier et producteur de musique de 25 ans a contribué à certains des meilleurs morceaux de Seventeen.

Prix ​​AAA de la recrue de l’année

Catégorie chanteur

Le groupe de recrues de Hybe, Enhypen, et les stars de la K-pop de 4e génération « Next Level » de SM, Aespa, ont remporté le prix de la recrue de l’année 2021.

Catégorie par intérim

La star de « Youth Of May », Lee Do Hyun, a remporté le AAA Rookie Award dans la catégorie acteur.

Prix ​​AAA Hot Trend 2021

Catégorie chanteur

Le groupe de super recrues de SM Entertainment, Aespa et Brave Girls, a remporté le prix AAA Hot Trend.

Catégorie par intérim

La star de ‘Squid Game’, Lee Jung Jae, a remporté le prix AAA Hot Trend Award dans la catégorie acteur.

AAA Asia Celebrity Award

Catégorie chanteur

BamBam de GOT7 et The Boyz ont remporté le Asia Celebrity Award au AAA 2021.

Le discours gagnant hilarant de BamBam a remporté Twitter où il a conclu le discours en se remerciant d’avoir travaillé dur pour rappeler aux fans le célèbre discours de Snoop Dogg.

Catégorie par intérim

L’acteur de ‘Chicago Typewriter’ Yoo Ah In et le célèbre Bright and Win de ‘2gether’ ont remporté le Asia Celebrity Award au AAA 2021.

Prix ​​AAA du meilleur créateur

Brave Brothers a remporté le prix AAA du meilleur créateur 2021.

Prix ​​du meilleur clip vidéo

Le groupe K-pop Everglow a remporté le Best Music Video Award 2021.

AAA L’Icon Award

Catégorie chanteur

L’artiste coréen WOODZ a remporté le AAA The Icon Award aux Asian Artist Awards 2021.

Catégorie d’acteur

La star de « Hellbound » Ryu Kyung Soo a remporté le prix The Icon Award AAA 2021.

Prix ​​Focus AAA

Catégorie chanteur

Les groupes K-pop émergents Kingdom, DKB et Blitzers ont remporté le AAA Focus K-pop Award 2021.

Catégorie d’acteur

NCT Doyoung et Park Geon II ont remporté le prix AAA The Focus Actor Award 2021.

[#2021AAA] 🏆Félicitations à Park Geon Il et NCT Doyoung pour avoir remporté le Focus Award (Acteur) aujourd'hui aux Asia Artists Awards 2021 !

Prix ​​potentiel AAA 2021

Catégorie chanteur

Les artistes montantes Alexa et T1419 ont remporté le prix potentiel AAA.

[#2021AAA] 🏆 Félicitations à AleXa et T1419 pour avoir remporté le Potentiel Award (catégorie Chanteur) aujourd'hui aux Asia Artists Awards 2021 !

Catégorie d’acteur

La star de « Live On » Hwang Min Hyun a remporté le AAA Potential Award 2021 dans la catégorie acteur.

Prix ​​AAA Nouvelle Vague

Catégorie chanteur

STAYC et Weekly ont décroché le AAA 2021 New Wave Award dans la catégorie chanteur.

[#2021AAA] 🏆Félicitations à STAYC et Weekly pour avoir remporté le New Wave Award (catégorie Chanteur) aujourd'hui aux Asia Artists Awards 2021 !🎉

Catégorie d’acteur

‘Monsieur. La star de Queen, Na In Woo, a remporté le prix The New Wave AAA dans la catégorie acteur.

Prix ​​de popularité U+ IDOL LIVE pour le meilleur Acteur



La star de Netflix ‘Hometown Cha-Cha-Cha’ Kim Seon Ho a décroché le plus grand nombre de votes remportant la catégorie avec jusqu’à 542 972 votes.

Cha Eunwoo s’est classé deuxième avec 444 907 voix et Doyoung de NCT en a obtenu 120 499.

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

U+ Idol Live Popularity Award de la meilleure actrice

La star de ‘Squid Game’, Jung Ho Yeon, est devenue l’actrice la plus votée avec 287 348 voix.

Photo de Dia Dipasupil/.

U+ Idol Live Popularity Award pour le groupe masculin

Le groupe de musique sud-coréen BTS, nominé à deux reprises aux Grammy Awards, a remporté le U+ Idol Live Popularity Award Male Group Award avec 1 153 163 voix.

U+ Idol Live Popularity Award pour le groupe féminin

Le crooner de « Kill This Love » Blackpink a remporté le U+ Idol Live Popularity Award du meilleur groupe féminin avec 458 390 votes.

Blackpink Twitter/Instagram

Homme Solo

Le chanteur de trot Lim Young-Woong a remporté le plus grand nombre de votes avec 40,2% (603 945 votes).

Solo féminin

IU a décroché le prix de popularité avec 476 313 votes.

Prix ​​de popularité AAA RET 2021

Meilleur acteur – Kim Seon Ho

Meilleure actrice – Song Ji Hyo

Meilleur groupe masculin – EXO

Meilleur groupe féminin – Deux fois

Meilleur solo masculin – Lim Young Woong

Meilleur solo féminin – CL

Gardez un œil sur cet espace pour les mises à jour en direct des gagnants AAA 2021.

COMMENT DIFFUSER EN DIRECT AAA 2021

Les Asia Artist Awards 2021 peuvent être regardés en ligne depuis le monde entier via un certain nombre de sites de streaming. Les téléspectateurs coréens et japonais peuvent regarder l’émission sur U+ IDOL LIVE, SPOOX et Hulu.

Les téléspectateurs internationaux peuvent acheter des billets pour le spectacle sur Kavecon.com.