BTS fait face à des critiques de l’industrie de la musique sur les conditions de l’ajournement militaire

La Korea Music Content Association (KMCA) a déposé une plainte officielle pour le report du service militaire «injuste» que la sensation K-pop BTS a reçu le mois dernier de 2020.

Pour récapituler, les législateurs ont adopté en décembre 2020 une mesure qui permettait aux membres du BTS de retarder l’achèvement de leur service militaire obligatoire – permettant ainsi à l’acte basé à Séoul de rester ensemble pendant deux ans de plus. En vertu de la loi sud-coréenne, tous les hommes valides doivent servir dans l’armée pendant environ 18 mois entre leur 18e et 28e anniversaire.

Jin, le plus âgé des sept membres du BTS, a eu 28 ans en décembre, tandis que Suga a célébré son 28e anniversaire le mois dernier et le 27e anniversaire de J-Hope est arrivé en février 2021. Maintenant, à la suite de la loi initialement mentionnée, l’ultra-populaire ( Le groupe K-pop restera intact pendant encore deux ans, jusqu’à ce que Jin ait 30 ans en décembre 2022.

En passant, BTS et Hybe (anciennement Big Hit Entertainment) n’hésitent pas à capitaliser sur la fenêtre, car ils ont annoncé aujourd’hui qu’un événement de suivi en direct BTS à la carte, baptisé Bang Bang Con 21, aura lieu. ce samedi.

Et tandis que les inconditionnels de l’ARMÉE BTS ont célébré le report de l’enrôlement militaire, la Korea Music Content Association (KMCA) fait partie des entités et des individus qui ne sont pas satisfaits de l’arrangement.

Plus précisément, le KMCA – qui possède et exploite le Gaon Music Chart – a décrit la loi correspondante comme «à la fois irréaliste et injuste», selon le Korea JoongAng Daily (l’édition en langue anglaise du JoongAng Ilbo). Il convient de noter que le conseil d’administration du KMCA comprend des représentants d’Universal Music Group, de YG Entertainment et même de Big Hit / Hybe lui-même.

De plus, l’organisation, dans sa plainte au ministère de la Défense nationale, s’est attaquée aux conditions du sursis, notamment que les individus doivent avoir obtenu l’Ordre du mérite culturel ainsi que l’autorisation du ministre de la culture.

BTS a reçu l’honneur du président sud-coréen Moon Jae-en 2018, en raison de sa popularité considérable et de son impact sur l’économie nationale – bien que les musiciens doivent généralement enregistrer 15 ans dans l’industrie avant de devenir éligibles, selon le Korea JoongAng Daily.

Par conséquent, les anciens récipiendaires de prix avaient en moyenne plus de 60 ans, et la KMCA a déclaré que le report du service armé était «simplement une raillerie» en raison de la difficulté perçue que les autres artistes rencontreront lorsqu’ils tenteront de répondre aux exigences énoncées.

«Si un musicien souhaite répondre aux critères avant ses 28 ans, il doit commencer sa carrière dans la K-pop à l’âge de 13 ans au plus tard», a relayé le KMCA. «Et cela ne signifie même pas qu’ils peuvent reporter leurs services. Ce n’est que l’exigence de postuler au mérite. Il existe un ensemble distinct de normes pour voir s’ils ont réellement la possibilité de reporter leurs services.

«Nous ne disons pas aveuglément que nous voulons des normes plus basses», a poursuivi l’entité. «Les barres actuelles sont irréalistes. Comment les musiciens sont-ils censés répondre à un critère impossible à atteindre? Tout ce que nous demandons, c’est que le ministère propose des normes qui peuvent être respectées et respectées par les musiciens, et non des mesures extraordinaires qui ne peuvent être prises.

Au moment de la publication de cet article, il ne semble pas que BTS ou Hybe aient répondu aux critiques sur les réseaux sociaux. Fin mars, le groupe a capitalisé sur sa popularité considérable au Japon en sortant une compilation de 23 titres «best of».