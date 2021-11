BTS fait une collaboration avec parmi nous

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Biscuits et crème. Citron et lime. Le groupe de K-Pop mondialement connu BTS et… Parmi nous ?

Oui, la dernière étrange collaboration de jeux vidéo se situe entre le boys band de renommée mondiale BTS et le jeu de déduction sociale à succès d’Innersloth.

La collaboration utilisera les personnages BT21, qui sont des dessins animés d’animaux créés par les membres de BTS, en eux-mêmes une collaboration entre BTS et le réseau de médias sociaux LINE. Ils figurent dans un certain nombre de vidéos d’animation et sont extrêmement populaires, avec plus de 11 millions d’abonnés Twitter et près de 5 millions d’abonnés YouTube.

Image: BT21 / Innersloth LLC

Les personnages de collaboration ne sont pas dans le jeu, selon la bande-annonce, mais plus seront révélés lorsque le projet « édition limitée » sera lancé le 25 novembre.

Que pensez-vous de la collaboration ? Faites le nous savoir dans les commentaires!