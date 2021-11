BTS ferme les AMA avec une performance fluide du « beurre »

Les choses auraient-elles pu être plus fluides ?

bts sont montés sur scène pour la dernière performance de la soirée avec leur single « Butter ». V, RM, Hee-min, Jong kook, Jin, J-Espoir et Suga joué en direct sur scène le dimanche 21 novembre, lors des American Music Awards 2021 au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Après avoir remporté trois prix, les membres du groupe de garçons ont enfilé leurs plus beaux costumes jaunes et ont fait chanter et danser la foule sur la chanson populaire sortie cet été. Conformément au thème, la scène illuminée par des lumières jaunes vives et le signe animé « Beurre ».

Bien sûr, BTS a fait la chorégraphie qui a eu plus que les cris de l’ARMÉE.

Les superstars de la K-pop n’ont pas raté une miette, bien que Megan l’étalon a dû se retirer du spectacle, un jour avant la représentation. La Hot Girl Coach, qui apparaît sur le remix officiel de « Butter », a annoncé samedi 20 novembre qu’elle ne pourrait plus assister à la cérémonie.