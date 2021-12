BTS illumine ‘The Late Late Show’ avec une performance ‘Butter’

BTS a aidé The Late Late Show à célébrer son 1 000e épisode hier soir (8 décembre) avec une performance spéciale de son single record « Le beurre ».

L’interprétation de la chanson primée et classée au Billboard Hot 100 a été enregistrée lors du récent voyage du groupe à Los Angeles, qui les a également vus interpréter « Permission To Dance » dans l’émission et s’asseoir pour une interview avec l’animateur James Corden.

Le groupe de sept membres a dansé dans le studio et entre le public au début de la chanson, avant de se retrouver sur une piste de danse illuminée au milieu de la pièce. Au cours d’une pause dansante, les membres Jimin, V, Jin et RM ont montré leurs mouvements de danse individuels, Jin recréant une partie de la chorégraphie de sa chanson solo virale « Super Tuna ».

Le voyage de BTS à LA a commencé avec le groupe remportant trois prix aux American Music Awards 2021, y compris la chanson pop préférée pour « Butter », le duo/groupe pop préféré et l’artiste de l’année. Sa victoire dans cette dernière catégorie marquait la première fois qu’un artiste asiatique remportait le prix.

« Sept garçons de Corée unis par l’amour de la musique ont rencontré l’amour et le soutien de toutes les ARMYs du monde entier », a déclaré le rappeur RM lors de la collection Artist Of The Year. « Tout cela est un miracle. Sérieusement, nous ne prendrons jamais cela pour acquis. Merci beaucoup. »

Le groupe a également organisé quatre spectacles à guichets fermés au SoFi Stadium de Los Angeles entre le 27 novembre et le 2 décembre, devenant seulement le deuxième artiste après Les pierres qui roulent d’organiser leur propre concert sur place. Selon Panneau d’affichage, les concerts sont le sixième plus gros chiffre d’affaires en plus de 30 ans, totalisant 33,3 millions de dollars.

« Butter », quant à lui, continue de dominer, étant célébré dans les listes de fin d’année de NME, Rolling Stone, Consequence Of Sound, etc., et a été nommé Record Of The Year lors de la cérémonie des Hitmakers de Variety. Après les remix précédents – dont un avec Megan Thee Stallion – il a également reçu un nouveau « remix de vacances », qui est sorti la semaine dernière (3 décembre).

