BTS Jungkook surnommé « Visage de l’année » alors qu’il domine Twitter en 2021

BTS Jungkook a mis en sac le « tweet d’artiste de l’année » le plus apprécié, prouvant sa nette domination sur Twitter. Suivi de son règne continu sur les sites de médias sociaux comme Twitter et TikTok, le chanteur principal de BTS a également remporté le titre de « Face de l’année » d’une publication internationale.

2021 a été une autre année magique pour le plus grand groupe au monde, BTS. En plus des réalisations record du groupe nominé aux Grammy Awards, le plus jeune membre, Jeon Jungkook, a gravé quelques-uns de ses exploits individuels, notamment sa position de « Meilleur soliste coréen ».

LIRE LA SUITE: SBS Gayo Daejeon 2021, heure de début, programmation et comment regarder exploré

Ce contenu n’a pas pu être chargé

BTS Jungkook nommé « Visage de l’année »

Jungkook a été nommé « Face Of TheYear » par Harpers Bazaar Japan après une année étonnante de réalisations révolutionnaires de BTS. L’article mentionnait également Jungkook comme « l’étoile de l’année » dans « l’année du bœuf » (l’année de naissance de Jungkook 1997 et 2021 sont les deux années de bœuf.)

LIRE LA SUITE: ‘F4 Thailand’ épisode 2, temps d’antenne, aperçu et comment regarder exploré

BTS Jungkook a mis en sac le tweet de « l’artiste le plus aimé de l’année »

Selon plusieurs publications, le tweet de BTS Jungkook avec un emoji qui s’embrasse est le troisième Tweet le plus aimé de l’année avec plus de 3 millions de likes. Seuls Joe Biden et un tweet du compte officiel de Twitter ont enregistré plus de likes.

Cela en fait le tweet le plus apprécié de tous les artistes, faisant de Jungkook l’artiste de l’année avec le Tweet le plus aimé.

Les médias coréens ont également rapporté que BTS Jungkook, le premier et le seul « Twitter King » au monde, a battu le record du monde pour avoir sept des 30 tweets les plus retweetés et « est monté sur le trône pour avoir le TWEET LE PLUS AIMÉ en 2021 parmi les artistes individuels du monde entier. «

Ce contenu n’a pas pu être chargé

K-media a rapporté que « BTS JUNGKOOK, le PREMIER et SEUL ‘TWITTER KING’ du monde a une fois de plus battu le record du monde sur Twitter pour avoir 7 des 30 TWEETS LES PLUS RETWEETÉS au monde et est monté sur le trône pour avoir le TWEET LE PLUS AIMÉ en 2021 parmi les individus artistes du monde entier. pic.twitter.com/VYrKHFcaxI – MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE JUNGKOOK (@Daily_JKUpdate) 23 décembre 2021

Le record TikTok de Jungkook

Avec Twitter, Jungkook a également gouverné TikTok, principalement en 2021, avec son hashtag cumulant plus de 91 milliards de vues malgré l’absence de compte.

En mai 2021, des publications ont qualifié Jungkook de favori sur TikTok en termes d’obtention de vues astronomiques sous son nom sans avoir officiellement de compte ni faire ses débuts sur TikTok.

Un compte de fan a noté: « Le hashtag Tiktok de JUNGKOOK a dépassé 91 milliards de vues, la PREMIÈRE et SEULE personne au monde à atteindre un tel jalon, prolongeant son record en tant que hashtag individuel N°1 LE PLUS VISIONNÉ dans l’histoire de Tiktok. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

[INFO] Le hashtag Tiktok de #JUNGKOOK a dépassé 91 milliards de vues, la PREMIÈRE et SEULE personne au monde à atteindre un tel jalon, prolongeant son record en tant que hashtag individuel N°1 LE PLUS VISIONNÉ dans l’histoire de Tiktok. Félicitations Jungkook✨🎉🎊 pic.twitter.com/qLEw0wzrJO – MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE JUNGKOOK (@Daily_JKUpdate) 21 décembre 2021

Si toutes les réalisations impressionnantes ne suffisaient pas, récemment, le morceau de Jungkook « Still With You » s’est classé dans le classement mondial des 50 (tous genres) de SoundCloud comme la seule chanson d’un groupe coréen à figurer dans les charts.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

« Still With You » continue de régner sur les charts musicaux malgré sa sortie il y a un an, atteignant un nouveau sommet de la 8e place sur les pistes Kpop les plus Shazamed. C’est la seule chanson d’un groupe coréen dans le SoundCloud Global Top 50 (Tous les genres musicaux). #1 sur le Japon et la Corée Soundcloud Top 50 Pop pic.twitter.com/yOe1pxOqhI – Jungkook SNS✨ (@Jungkook_SNS) 22 décembre 2021

Actuellement, le chanteur de 24 ans du groupe le plus ancien de Billboard est en pause avec le groupe alors que les fans se préparent pour leur grand retour en 2022.

Jungkook vous manque ? Diffusez la playlist du crooner « Euphoria » ci-dessous et tweetez-nous vos moments BTS préférés de 2021 @HITCculture

Dans d’autres nouvelles, BTS Jungkook a surnommé « Face Of The Year » alors qu’il domine Twitter en 2021